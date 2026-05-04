KOZ nesúhlasí so znením zákona o práci cez digitálne platformy
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nesúhlasí s aktuálnym znením návrhu zákona o práci prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy. Uviedla to na tlačovej konferencii po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) prezidentka KOZ Monika Uhlerová. Konfederácia podľa nej nesúhlasila ani s usmernením, že 8. máj a 15. september tohto roku sa majú považovať za bežné pracovné dni.
„Za Konfederáciu odborových zväzov sme v rámci programu mali zásadné pripomienky k prvému bodu, ktorý sa dotýka návrhu zákona o zamestnancoch alebo pracujúcich pre platformy. Ambíciou ministerstva práce je v tejto chvíli ísť len v intenciách európskej smernice. Avšak samotný návrh ešte predtým, ako bol pustený do medzirezortného pripomienkového konania a kým prešiel rozporovými konaniami, obsahoval oveľa vyššiu mieru ochrany osôb pracujúcich pre platformy, čo sme my podporovali a čo vychádzalo aj z nášho dlhodobého tlaku na podobu eurosmernice už na európskej úrovni,“ priblížila.
Pôvodný návrh zákona podľa nej obsahoval aj možnosť osôb pracujúcich pod digitálnymi platformami odborovo sa organizovať a zároveň aj kolektívne vyjednávať. Zároveň prinášal povinnosť zabezpečovať rôzne nástroje týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. „Avšak po medzirezortnom pripomienkovom konaní spomínané atribúty z návrhu zákona vypadli. Preto sme s touto novelou v tomto štádiu nesúhlasili, respektíve odporučili ju na ďalší legislatívny proces až po zapracovaní našich pripomienok,“ zdôraznila.
KOZ podľa nej nesúhlasí ani s usmernením, že 8. máj a 15. september 2026 budú považované za bežné pracovné dni, v ktorých možno nariadiť prácu ako v štandardný pracovný deň a pri neúčasti zamestnanca sa má deň započítať do dovolenky. „Za Konfederáciu odborových zväzov sme vydali stanovisko smerom k vláde a k sociálnym partnerom, že sa s takýmto usmernením nestotožňujeme, pretože nahrádza neprípustným spôsobom legislatívu výkladom/usmernením ministerstva práce,“ dodala prezidentka KOZ.
