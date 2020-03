KOZ: Pre novú vládu by mal byť okrem iného dôležitý rast miezd

Bratislava 2. marca (TASR) - Nová vláda by mala zmeniť zameranie slovenskej ekonomiky. Presvedčená je o tom Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, podľa ktorej by mal byť dôležitý aj rast miezd či investície do výskumu a vývoja.



"Jednostranné zameranie na priemyselnú výrobu s nízkym stupňom inovácií a postavenie konkurencieschopnosti na politike nízkych miezd je pre budúcnosť Slovenska neudržateľné a i v kontexte digitalizácie môže naozaj spôsobiť zaniknutie rutinných pracovných miest a najmä neschopnosť pretransformovať vzniknutú voľnú pracovnú silu na iné pracovné pozície," uviedla v stanovisku pre TASR hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.



Konfederácia je tiež presvedčená, že Slovensko má veľmi nízky podiel investícií do výskumu a vývoja. "Potrebuje zvýšiť vzdelanosť v technických smeroch a celkovo prejsť na ekonomiku založenú na znalostiach. Na druhej strane kľúčovú úlohu v naštartovaní a udržateľnosti hospodárskeho rastu zohráva domáca spotreba," doplnila Nemethová.



Domácu spotrebu podľa odborárov najviac ovplyvní stabilný rast reálnych miezd a pokračujúce oživenie zamestnanosti. "S vývojom miezd úzko súvisí produktivita práce, a síce každý zamestnanec by mal byť spravodlivo ohodnotený za vykonanú prácu," tvrdí Nemethová.



Samozrejmosťou pre novú vládu by mal byť aj sociálny dialóg so zástupcami zamestnancov aj zamestnávateľov. "Aj strany vytvárajúce vládu sa hlásia k proeurópskej orientácii so všetkými jej sociálnymi hodnotami. Preto nepredpokladáme, že by sociálne partnerstvo aj na vrcholovej úrovni nepokračovalo," doplnila Nemethová s tým, že doteraz bolo štandardné, že vláda pri tvorbe svojho Programového vyhlásenia dala možnosť vyjadriť sa aj odborom. "Očakávame preto, že aj nová vláda bude takto postupovať," dodala Nemethová.