Odborári: Vláda neponúkla valorizáciu pre verejných zamestnancov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Zo strany vlády neprišla žiadna ponuka valorizácie či odmien pre verejných a štátnych zamestnancov. Uviedla to pre TASR Martina Nemethová, hovorkyňa Konfederácie odborového zväzu (KOZ) SR, po utorkovom treťom kole kolektívneho vyjednávania k vyšším kolektívnym zmluvám medzi zástupcami štátu a odborárov.



"Na treťom kole kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu sme sa so zástupcami vlády opätovne nedohodli. Z pohľadu vlády je rok 2024 uzatvorený, na dnešnom rokovaní neprišla z ich strany žiadna ponuka valorizácie či odmien pre verejných a štátnych zamestnancov," spresnila.



Zdôraznila, že všade tam, kde pôsobia odborové organizácie, tam sú zamestnanci krytí tzv. podnikovými kolektívnymi zmluvami. "Títo zamestnanci teda neprichádzajú o benefity nad rámec zákona, ktoré boli dojednávané v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa," podčiarkla.



"Naše požiadavky sú nemenné - naďalej požadujeme valorizáciu platov ešte pre rok 2024. Kľúčová debata sa dnes sústredila na rok 2025, pre ktorý sme zo strany vlády dostali ponuku na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 600 eur. Pre rok 2026 ponúkli zástupcovia štátu valorizáciu platov vo výške 2 %. Táto ponuka je pre nás opätovne neakceptovateľná," zdôraznila.



Podotkla, že odborári si uvedomujú situáciu ohľadom konsolidácie verejných financií a štátneho rozpočtu. "Zdôrazňujeme však, že túto situáciu nezapríčinili zamestnanci. Sú to práve zamestnanci, ktorí znášajú akékoľvek krízy a nezodpovedné konanie vlád a nezodpovedné narábanie s verejnými financiami. Zamestnanci sú vždy na chvoste záujmu," doplnila.



"Budeme aj ďalej rokovať, pričom je kľúčové, aby sme sa v rokovaní dostali k cieľu, dokiaľ bude pripravený štátny rozpočet pre rok 2025," dodala Nemethová.