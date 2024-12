Konfederácia odborových zväzov: Počet pracovných úrazov klesá

Bratislava 10. decembra (TASR) - Počet pracovných úrazov na Slovensku klesá, avšak dĺžka dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) je dlhšia. Vlani malo pracovný úraz 9500 ľudí, čo je najmenej za posledných päť rokov. Po pracovnom úraze zostávajú na PN najdlhšie zamestnanci priemyselnej výroby. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) na základe údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



"O pracovný úraz ide vtedy, ak sa stal v práci alebo na služobnej ceste počas plnenia pracovných úloh," ozrejmila KOZ s tým, že minulý rok bolo zaznamenaných aj 19 smrteľných úrazov. Ďalej spresnila, že priemerná dĺžka práceneschopnosti bola pri chorobe 45 dní, čo je oveľa menej ako pri pracovných úrazoch, kde to bolo priemerne 67 dní.



Vlani vyplatila Sociálna poisťovňa svojim poistencom úrazové poistenie vo výške takmer 63 miliónov eur. Na Slovensku bolo zároveň nahlásených 429 novopriznaných chorôb z povolania, čo je takmer o pätinu menej ako v roku 2022. Najviac boli ľudia na PN z oblasti priemyselnej výroby, a to najmä muži. Ženy boli najčastejšie dočasne práceneschopné v zdravotníctve a v oblasti sociálnej pomoci.



"Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bola najčastejšie evidovaná choroba z povolania z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín - ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (177 prípadov). Nasledovali infekčné a parazitárne choroby okrem tropických a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí (122 prípadov), choroba z vibrácií - ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (65 prípadov)," priblížila konfederácia.



Najvyšší výskyt chorôb z povolania bol v oblasti priemyselnej výroby, a to celkovo 40 %. Ďalej nasledovalo zdravotníctvo a sociálna pomoc (30 %) a ťažba a dobývanie (15 %). Najviac, 48 prípadov choroby z povolania, bolo priznané mužom, ktorí pracovali ako pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave. V hutníctve, strojárstve a rovnako aj u operátorov stacionárnych strojov a zariadení to bolo 43 prípadov. U žien vznikla choroba z povolania v 51 prípadoch na pozícii odbornej pracovníčky v zdravotníctve, potom nasledovali operátorky stacionárnych strojov a zariadení so 48 prípadmi a špecialistky v zdravotníctve s 35 prípadmi.