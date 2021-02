Odborári podporia občiansku petíciu za skrátenie volebného obdobia

Bratislava 10. februára (TASR) – Odborári združení v Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR podporia ohlásenú občiansku petíciu za skrátenie volebného obdobia. Považujú to za jedinú možnosť, ako vyjadriť svoj nesúhlas s "likvidáciou" odborov a sociálneho dialógu na Slovensku. Petícia má občanom následne umožniť slobodne sa vyjadriť v referende, pričom cieľom odborárov je ochrániť právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov. Informovala o tom konfederácia po stredajšom rokovaní Snemu. Odborári sa tiež rozhodli, že sa KOZ vráti na tripartitné rokovania.



Petíciu sa odborári rozhodli podporiť najmä preto, že vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a s ním spojené opatrenia, nemôžu využiť žiaden zo svojich nástrojov, ako sú napríklad verejné protestné zhromaždenia na námestiach, protestné pochody, hodinové štrajky či dokonca generálny štrajk. Inú možnosť teda nevidia.



"KOZ SR má veľmi seriózny záujem o spoluprácu s vládou a napĺňanie sociálnej politiky, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života a vyvážený sociálny dialóg," informovala konfederácia. Odborári však kritizujú poslancov Národnej rady (NR) SR za schválenie "antisociálnych" noviel zákonov a najmä za nedávne schválenie novely Zákonníka práce, ktorá podľa nich spolu s ostatnými zmenami vrátila Slovensko do 19. storočia. "Slovenskí zamestnanci prišli o automat na výpočet minimálnej mzdy, odpojili sa príplatky od minimálnej mzdy, znížili sa minimálne mzdové nároky, sťažilo sa pôsobenie odborov u zamestnávateľa, zrušilo sa rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zmenilo sa pôsobenie zástupcov zamestnancov v tripartite," zhrnuli svoju nespokojnosť odborári.



Ako však zareagoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), ak odborári podporia petíciu za skrátenie volebného obdobia, považuje za úplne zrejmé to, čo je vidieť už niekoľko mesiacov. "Asi tam budú nejaké politické motívy," okomentoval minister. Zároveň zopakoval, že KOZ, ale aj ďalšie odborové organizácie pozýva pravidelne na rokovania. Ako avizoval, najbližšie predsedníctvo tripartity, na ktorom sa zvykne štát so zástupcami zamestnávateľov a odborárov dohodnúť na programe rokovania tripartity, by malo byť v pondelok (15. 2.). "Samozrejme, že predstavitelia KOZ pozvánku dostali. Posledných päťkrát sa ospravedlnili. Sú vítaní, budem rešpektovať ich rozhodnutie," okomentoval minister.