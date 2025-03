KOZ: Pokrytie kolektívnymi zmluvami má vplyv na mzdy zamestnancov v SR

Bratislava 1. marca (TASR) - Pokrytie kolektívnymi zmluvami vo firmách na Slovensku má vplyv na mzdové podmienky zamestnancov, a to v prospech tých, ktorí sú nimi pokrytí. K zvyšovaniu pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami neprispieva ani nízka odborová organizovanosť. Vyplýva to zo štúdie 20 rokov Slovenska v EÚ, ktorú zverejnila Konfederácia odborových zväzov (KOZ).



Na základe údajov štatisticko-výskumnej spoločnosti Trexima má pokrytie kolektívnymi zmluvami vplyv na mesačnú priemernú hrubú mzdu zamestnancov. Pracovníci s kolektívnymi zmluvami zarábali v roku 2022 mesačne 1573 eur. Ľudia bez tejto zmluvy dostali výplatu 1355 eur, čo je o 218 eur menej. Rozdiel bol viditeľný aj v období pandémie COVID-19, keď zamestnanci s kolektívnymi zmluvami mali mesačný plat vo výške 1398 eur a tí bez zmluvy len 1179 eur.



"Miera pokrytia slovenských zamestnancov kolektívnymi zmluvami patrí medzi najnižšie v EÚ a k odporúčanej hranici 80 % zo smernice o minimálnych mzdách nám chýba 56 percentuálnych bodov, pričom dodnes nie je známe, akú stratégiu na splnenie tohto odporúčania zvolí štát. Odbory samotné v posledných rokoch začali so stratégiou náboru členov a zakladania nových odborových organizácií. Avšak táto snaha je torpédovaná nedostatočnou legislatívou a v poslednej dobe sa rozmáhajúcimi praktikami perzekúcie aktívnych odborových funkcionárov," uviedlo KOZ.



Zároveň je na Slovensku podľa nej nízka odborová organizovanosť, ktorá nepomáha zvyšovaniu pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Práve naopak, spôsobuje, že viac ako tri štvrtiny pracovníkov nie sú chránené žiadnou kolektívnou zmluvou a nedokážu tak účinne vplývať na kvalitu svojich pracovných miest.