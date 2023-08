KOZ: Politici v predvolebnej kampani nemyslia na zamestnancov

Bratislava 25. augusta (TASR) - Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku je viac ako dva milióny ľudí v postavení zamestnanca. Napriek tomu v predvolebnej diskusii viac rezonujú témy ako posudzovanie konkurencieschopnosti, napredovanie hospodárstva na základe makroekonomických údajov a rôznych hodnotení stavu podnikateľského prostredia. Udržateľný a rovnovážny rast je ale závislý od práce kvalifikovaných zamestnancov. V piatok na to upozornila hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.



Pri posudzovaní stavu ekonomiky a hospodárskeho vývoja sa prihliada na základné makroekonomické ukazovatele. Tie ale nevyjadrujú skutočnú životnú úroveň zamestnanca.



"Aj pri prijímaní právnych úprav sa prihliada predovšetkým na vplyvy na verejné financie, na podnikateľské prostredie a vplyvy na zamestnávateľov, prípadne na znižujúcu sa konkurencieschopnosť krajiny," uviedla KOZ s tým, že sociálne vplyvy na zamestnancov sa často posudzujú okrajovo bez hlbších súvislostí.



Jednostranné zameranie na priemyselnú výrobu s nízkym stupňom inovácií a postavenie konkurencieschopnosti na politike nízkych miezd je pre budúcnosť Slovenska podľa KOZ neudržateľné. Zároveň možno očakávať riziká znižovania miezd, pracovných a sociálnych štandardov a následného oslabovania schém sociálneho zabezpečenia. Tieto témy politici v predvolebnej diskusii ale neriešia.



"Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku sú viac ako dva milióny v postavení zamestnanca. To je každý druhý volič, čo by malo byť dostatočne motivujúce pre politických predstaviteľov, aby predvolebná kampaň, volebné programy, ako aj následné programové vyhlásenie vlády na zamestnancov nezabúdali," vyjadrila sa prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.



KOZ preto organizuje predvolebnú debatu s lídrami politických strán, ktorá sa bude konať 20. septembra. Chce tak umožniť svojim členom a verejnosti získať komplexný pohľad na to, ktoré strany ponúkajú odborné znalosti a riešenia v oblasti zamestnaneckého prostredia.