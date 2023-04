KOZ: Poslanecké návrhy by mali byť posudzované v pripomienkovom konaní

Bratislava 13. apríla (TASR) - Návrhy poslancov Národnej rady (NR) SR by mali byť podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR posudzované v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Cieľom tohto návrhu je podľa KOZ predchádzať nekvalitným, nerealizovateľným či populistickým návrhom a zároveň pri presadzovaní legislatívnych zámerov posilniť dialóg so sociálnymi partnermi vrátane odborov. Vo štvrtok o tom informovala prezidentka KOZ Monika Uhlerová po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.



"Navrhujeme veľmi ambiciózny návrh, ktorý bude vyžadovať aj zmenu legislatívy, a ten návrh spočíva v tom, aby všetky poslanecké návrhy prešli medzirezortným pripomienkovým konaním. Tak ako sú do medzirezortného pripomienkového konania zasielané vládne návrhy, tak takýmto spôsobom by boli 'prehnané' legislatívnym a pripomienkovým procesom aj samotné poslanecké návrhy," uviedla Uhlerová. Dodala, že prezidentka je s týmto návrhom stotožnená, podľa nej by proces tvorby legislatívny stransparentnil.



KOZ SR podľa Uhlerovej považuje za nevyhnutné, aby na Slovensku fungoval kvalitný sociálny dialóg v záujme udržovania sociálneho zmieru. Ten by mal byť zastrešený tripartitou, ale aj na parlamentnej úrovni pripomienkami sociálnych partnerov vrátane odborov a zamestnávateľov. Návrhom KOZ chce dosiahnuť sprehľadnenie, spomalenie populistických návrhov a skvalitnenie legislatívneho procesu, čo môže podľa konfederácie mať pozitívny vplyv pre celú spoločnosť.



"Ak by boli všetky poslanecké návrhy súčasťou medzirezortného pripomienkového konania, sociálni partneri a odborná verejnosť by mali priestor na vznášanie pripomienok a stanovísk. Ústavné právo poslanca predkladať legislatívne návrhy by tak ohrozené nebolo. Práve naopak, tento postup a dodržiavanie platnej legislatívy by mohlo vyriešiť, zdá sa, nekončiacu legislatívnu smršť," vysvetlila prezidentka KOZ SR návrhy konfederácie, o ktorých rokovala s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.