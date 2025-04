KOZ: Pracujúcich na čierno ubúda, no problém nie je vyriešený

Bratislava 28. apríla (TASR) - Počet ľudí pracujúcich na čierno na Slovensku klesá, problém s nelegálnym zamestnávaním v krajine však stále nie je vyriešený. Najčastejšie pracujú nelegálne v SR najmä cudzinci z tretích krajín. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR na základe analýzy Európskej migračnej siete o nelegálnom zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín v období rokov 2017 až 2022.



„Čo sa týka počtu nelegálne zamestnávaných v roku 2017, až tretinu tvorili pracovníci z tretích krajín. Odhalených bolo 1170 osôb najčastejšie z Ukrajiny a Srbska. Podobne vysoké počty odhalili inšpektori aj v roku 2018. Podiel prípadov nelegálneho zamestnávania cudzincov, najmä štátnych príslušníkov tretích krajín pochádzajúcich zo Srbska a z Ukrajiny, však už tvoril 43 % zo všetkých. Došlo tak k výraznej zmene v situácii nelegálneho zamestnávania,“ uviedla KOZ.



Najčastejšie pracovali ľudia na čierno v oblasti priemyselnej výroby, administratívnych a podporných služieb, v stavebníctve, maloobchode či veľkoobchode. Zákony obchádzali podľa odborárov najviac malí zamestnávatelia, teda mikropodniky s jedným až deviatimi zamestnancami. Najmenej porušovali zákon firmy, ktoré zamestnávajú nad 250 pracovníkov. Menej rizikové na čiernu prácu sú odvetvia ťažby a dobývania, elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu či finančných a poisťovacích činností.



KOZ upozornila, že ak firma nedodržuje Zákonník práce a ďalšie iné zákony, tak sa môže dostať do problémov, rovnako aj samotný zamestnanec. Za výkon nelegálnej práce mu môže byť udelená pokuta do výšky 331 eur. Okrem finančných sankcií môže byť trestom aj odňatie slobody na tri roky.



„Závažné nedostatky boli zistené najmä u zamestnávateľov, ktorí nevedia nájsť dostatok pracovnej sily na Slovensku a sú odkázaní na cudzincov. Chýbajúcich pracovníkov nahrádzajú pracovnou silou zo Srbska, Ukrajiny, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Vietnamu, Rumunska, Kazachstanu, Poľska, Ruska, Gruzínska a Moldavska,“ priblížili odborári.



Počet ľudí pracujúcich na čierno podľa nich ubúda, avšak niektorí zamestnávatelia prechádzajú na takzvaný švarcsystém, ktorý je rovnako nelegálny a štát ho kontroluje. Pri švarcsystéme si firmy formálne najímajú ľudí, väčšinou živnostníkov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), avšak v skutočnosti majú rovnaké podmienky ako riadni zamestnanci. To znamená, že majú fixnú pracovnú dobu, dostávajú plat a riadia sa príkazmi zamestnávateľa.



„Zamestnávateľ šetrí na odvodoch, daniach, má menej administratívy, no zamestnanec je ukrátený o benefity zo Zákonníka práce. Ide takpovediac o kamuflovaný pomer,“ uzavrela KOZ.