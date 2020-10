KOZ sa obrátila na Generálnu prokuratúru aj na poslancov NR SR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR v utorok na Generálnej prokuratúre SR odovzdala podnet na preskúmanie postupu a konania ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Konfederácia takisto listom vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby neschválili novelu zákona o minimálnej mzde a vládny návrh zákona o 13. dôchodku. Informoval o tom prezident KOZ Marián Magdoško. Tieto zákony podľa odborárov výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a oslabujú práva zamestnancov.



"Podľa nášho názoru minister flagrantne a naďalej porušuje zákony tejto krajiny," uviedol Magdoško s tým, že všetci sa na to iba prizerajú a v tejto veci nekoná ani premiér, ktorý na ich list neodpovedal.







Podľa odborárov minister Krajniak porušil zákony niekoľkokrát. Prvýkrát sa to malo stať na "inkriminovanej tripartite", keď mal Krajniak osobitne rokovať so zamestnávateľmi o minimálnej mzde.



Zákon Krajniak podľa odborárov porušil aj pri novele Zákonníka práce, konkrétne pri zmene minimálnych mzdových nárokov a zmene príplatkov za víkend či nočné. "Bez pripomienkového konania porušil zákon o tvorbe právnych predpisov, ktorý na Slovensku platí," dodal Magdoško. Ako spresnil, problém vidia odborári v tom, že podľa platného zákona o minimálnej mzde sa má minimálna mzda v prípade, že sa na nej sociálni partneri nedohodnú ani po 15. júli, vypočítať podľa automatu.



Čerešničkou na torte podľa neho bolo to, že Krajniak odborárov vynechal z diskusií o štátnom rozpočte. "Zákon o trojstranných rokovaniach jednoznačne hovorí, že tripartita dohaduje stanoviská v oblasti štátneho rozpočtu," dodal Magdoško s tým, že sa rovnaká situácia v histórii ešte nikdy neudiala. Odborári nie sú spokojní ani s 13. dôchodkami, ktoré vlastne nie sú dôchodkami, ale iba štátnymi dávkami. Považujú ich za nespravodlivé a nesolidárne.



Ako uzavreli odborári, v protestoch plánujú pokračovať. "Zajtra by sme mali mať zasadnutie predstavenstva a budeme o ďalších našich protestných aktivitách informovať," uzavrel Magdoško.



Ako uviedol minister Krajniak v reakcii na podanie sťažnosti na Generálnu prokuratúru SR na jeho osobu zo strany odborárov, on sa komunikácii s odborármi nebráni a na pôde jeho ministerstva sú vítaní. "Tak ako som v minulosti pozýval zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov aj predstaviteľov KOZ na rokovanie týkajúce sa nových zákonov a legislatívnych iniciatív, ktoré sú v parlamente, aj v pondelok (19. 10.) som pozval predstaviteľov KOZ na rokovanie predsedníctva tripartity, ktoré sa má uskutočniť tento týždeň," avizoval Krajniak.



Pripomenul, že rokovania sa uskutočňujú aj priebežne. "Napríklad v utorok máme pripomienkové konanie k Zákonníku práce, na ktoré, samozrejme, sú pozvaní, a toto pripomienkové konanie bude prebiehať aj s predstaviteľmi KOZ," uzavrel Krajniak s tým, že odborári môžu na pôdu ministerstva prísť s akoukoľvek témou, o ktorej chcú rokovať.