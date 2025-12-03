< sekcia Ekonomika
KOZ: Sociálne poistenie je poistkou v čase choroby či pri strate práce
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Sociálne poistenie chráni ľudí v čase choroby, úrazu, pri strate práce či v starobe. Jeho súčasťou je napríklad invalidné a úrazové poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) zhodnotila, že sociálne poistenie je akousi poistkou pre ľudí, ktorí sa ocitnú bez zamestnania alebo nemôžu pracovať z dôvodu zdravotného stavu. Preto odborári odmietajú reformy, ktoré by systém oslabovali, privatizovali či presúvali riziko zo štátu a zamestnávateľa na jednotlivca.
Invalidné poistenie by malo podľa nich zostať poistkou pre ľudí, ktorí nemôžu pracovať pre vážny a dlhodobý zdravotný stav. Toto poistenie musí zabezpečiť náhradu príjmu na úrovni, ktorá umožňuje dôstojné prežitie, ale aj ochranu pozostalých. Súčasný model tohto poistenia by mal byť doplnený o nové ochorenia a medicínske poznatky. Zároveň odborári zdôrazňujú aj prevenciu a podporu pracovnej schopnosti, pričom cieľom nie je len vyplácať dávky, ale aj podporiť návrat ľudí do pracovného života.
Poistenie v nezamestnanosti by malo zamestnancom poskytnúť primeranú finančnú stabilitu v čase, keď sú bez práce a hľadajú si nové zamestnanie. KOZ preto v tejto oblasti očakáva investície do aktívnych opatrení na trhu práce a bonusy pre tých, ktorí si celý život poctivo plnili povinnosti voči štátu. Cieľom je najmä zabrániť chudobe z nezamestnanosti a zároveň podporiť rýchly návrat na trh práce.
Úrazové poistenie je zase poistkou pre zamestnancov aj zamestnávateľov, keďže zabezpečí kompenzáciu škody, nahradí čistý príjem, financuje návrat do práce a garantuje, že poškodení neprídu o svoje nároky v iných systémoch poistenia. „Tento systém musí byť postavený na solidarite a zodpovednosti zamestnávateľov za bezpečné pracovné prostredie. Preto KOZ presadzuje, aby úrazové poistenie obsahovalo silné prvky prevencie a financovalo znižovanie rizík na pracoviskách. Počet pracovných úrazov a chorôb z povolania nie je náhoda, je odrazom stavu pracovných podmienok,“ dodali odborári.
