KOZ SR: Utečencov z Ukrajiny treba integrovať na trh práce

Bratislava 7. marca (TASR) - Dá sa predpokladať, že počas najbližších týždňov sa na slovenský trh práce bude dostávať vyšší počet zamestnancov z Ukrajiny. Spôsobuje to ich utekanie pred vojenským konfliktom. Trhu práce na Slovensku to môže pomôcť, ak obsadia pozície, ktoré sa firmám obsadiť dlhodobo nedarí. Treba ich však plnohodnotne integrovať a zamedziť tomu, aby sa utečenci stali nástrojom mzdového a sociálneho dumpingu či cieleného spomalenia rastu miezd. Zdôraznila to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Odborári preto spúšťajú pre utečencov pracovno-právne poradenstvo.



Odborári teda počítajú s prílevom utečencov na slovenský pracovný trh. "Trhu práce to môže do istej miery pomôcť, keďže predpokladáme, že budú primárne obsadzovať pracovné miesta v takých profesiách, ktoré sú dlhodobo nedostatkové (napríklad v IT sektore, sociálnych službách) alebo oslabené v dôsledku pandémie a rôznych protipandemických opatrení (hotelierstvo, gastro, cestovný ruch)," vymenovala viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.



Je však podľa nej dôležité, aby sa títo zamestnanci plnohodnotne integrovali do sveta práce na Slovensku a nestali sa nástrojom mzdového a sociálneho dumpingu či cieleného spomalenia rastu miezd.



Odborári preto spúšťajú aj pre týchto zamestnancov pracovno-právne poradenstvo, aby im pomohli zorientovať sa v zamestnaneckých právach a povinnostiach na Slovensku. "Sme presvedčení, že k dispozícii im budú aj odborové organizácie pôsobiace v konkrétnych firmách," podotkla Uhlerová.