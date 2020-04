KOZ SR vidí v programe vlády viaceré nedostatky, chýba aj širší dialóg

Bratislava 22. apríla (TASR) - Vládna koalícia pri predkladaní svojho programového vyhlásenia vlády (PVV) deklarovala, že je ambicióznym plánom ako zlepšiť Slovensko. Avšak dokument obsahuje len množstvo všeobecne formulovaných záväzkov bez hlbšieho upresnenia, vágne hodnotové smerovanie a ciele bez konkretizácie opatrení na ich dosiahnutie. Tvrdí to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.



Program vlády podľa odborárov celkovo pôsobí nekonzistentne, v niektorých častiach si dokonca medzirezortne odporuje a v niektorých častiach dosť výrazným spôsobom absentujú poznatky z aplikačnej praxe. "V neposlednom rade chýba aj spôsob a zdroje finančného krytia navrhovaných opatrení," tvrdí vo svojom stanovisku KOZ SR. Odborári sú tiež presvedčení, že PVV je ako celok nerealizovateľné v štvorročnom volebnom období.



"Sme si vedomí, že tvorbe materiálu predchádzali náročné negociácie a snahy o dosiahnutie kompromisov, keďže ide o vyhlásenie vlády zloženej z niekoľkých politických subjektov. Napriek tomu je dokument poznačený ideologickými rozpormi kopírujúcimi hodnotové nastavenie jednotlivých koaličných strán (hnutí), čo môže v praxi komplikovať realizáciu mnohých opatrení, formovanie verejných politík, ako aj samotné vládnutie," vyhlásila KOZ SR.



Odborári PVV vyčítajú to, že inštitút sociálneho dialógu spomína vláda len v súvislosti s opatreniami dotýkajúcimi sa zamestnanosti a riešením vplyvov pandémie, nie v širšom kontexte. KOZ SR pritom apelovala na vládu, aby vo svojom PVV ukotvila podporu sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach. "Hospodárska politika a ďalšie smerovanie ekonomiky Slovenska sú v PVV popísané všeobecne, pričom dôraz je kladený na zlepšenie podnikateľského prostredia. Na druhej strane neobsahuje žiadne opatrenia na zlepšenie zamestnaneckého prostredia, a to napríklad v oblasti vymožiteľnosti v súčasnosti platnej pracovnoprávnej legislatívy, ktorá je často označovaná za rigidnú a nevýhodnú pre zamestnávateľa," tvrdí KOZ SR.



V oblasti zamestnanosti a opatrení sa vláda SR zaväzuje k ich konzultácii so sociálnymi partnermi. "Sociálny dialóg však umožňuje širšie uplatnenie, ako len v riešení zamestnanosti v súvislosti so vzniknutou pandémiou a jej dôsledkami. Konkrétne opatrenia v oblasti zamestnanosti nie sú v PVV uvedené, vyzdvihnúť možno sprísnenie pravidiel fungovania agentúr dočasného zamestnávania, čo je aj jediné konkrétne opatrenie," priblížila KOZ SR s tým, že PVV vôbec nerieši oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, pracovných súdov a vymožiteľnosti práva pri pracovnoprávnych sporoch.



Navrhované zmeny v daňovom a odvodovom systéme vychádzajú z predvolebného programu koaličnej strany SaS, ktoré boli postavené na znižovaní zaťaženia, zjednodušení systému a najmä zavedení odvodového bonusu. Prioritou KOZ SR je zaviesť ambicióznejší a pestrejší daňový mix. "Zmeniť daňový mix a presunúť zaťaženie z práce na kapitál. KOZ SR je presvedčená, že štátny rozpočet je potrebné napĺňať na príjmovej strane najmä sústavným zefektívňovaním výberu existujúcich daní. Zároveň je nevyhnutné zaviesť progresivitu do daňového systému a zvýhodniť nízkopríjmové skupiny na úkor vysokopríjmových," uviedla KOZ SR s tým, že je potrebné zaviesť dane z luxusu, zvýšiť zdaňovanie kapitálu, majetku, ale aj zdaňovanie technologického pokroku, pokračovať v ďalšom zdaňovaní bánk a regulovaných odvetví, resp. zaviesť dane z prirodzených monopolov, zdaňovať digitálny priestor a zaviesť ekologické dane.



Vláda SR presadzuje aj rozsiahlu reformu zdravotníctva, podľa KOZ SR ale nie je jasné, ako bude táto reforma riešená z hľadiska odvodového zaťaženia zamestnancov a navrhovaných zmien. Rozsiahle zmeny sa navrhujú aj v oblasti dôchodkov a zároveň sa má zjednodušiť doterajší odvodový a poistný systém v oblasti dôchodkového zabezpečenia. "Nastavenie zmien v daňovom a odvodovom systéme musí úzko súvisieť a nadväzovať na reformné záväzky v ostatných oblastiach," podotkla KOZ SR.



V oblasti sociálnej politiky a podpory rodín zase podľa odborárov môže byť problematické financovanie opatrení. "Prioritne by mala byť riešená otázka zamestnanosti a udržania pracovných miest a zabezpečenie dostatočnej záchrannej sociálnej siete. Otázne je, ako zmeny v daňovo-odvodovej oblasti ovplyvnia záväzky v oblasti sociálnej politiky, ktorá je finančne náročná," dodala KOZ SR.