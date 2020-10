KOZ zaslala list prezidentke pre porušenie sociálneho zmieru

Bratislava 8. októbra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR sa obrátila listami na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú aj premiéra Igora Matoviča (OĽANO) v súvislosti s vývojom v tripartite. Odborári hovoria o porušenom sociálnom dialógu, za ktorý podľa nich môže minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



KOZ SR s podporou jednotlivých odborových zväzov zorganizovala protestné pochody vo viacerých mestách na Slovensku. Odborári uviedli, že dôvodom protestov bolo konanie ministra práce a jeho zavádzajúce vyjadrenia na adresu KOZ SR. Spor vypukol po tom, ako bolo prerušené rokovanie tripartity o minimálnej mzde na budúci rok a minister o nej rokoval individuálne so zamestnávateľmi. KOZ takýto krok označila za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu.



Odborári upozornili na to, že na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR bol ministrom práce predložený úplne iný návrh na zmenu výšky minimálnej mzdy ako v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Následne na rokovaní vlády SR minister práce prezentoval návrh na zmenu výšky minimálnej mzdy, na ktorom sa dohodol len so zástupcami zamestnávateľov. Pri svojom návrhu minimálnej mzdy do svojej ponuky pre zamestnávateľov ešte prihodil zníženie minimálnych mzdových nárokov, zníženie automatu pre výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. Rovnako spôsob, ako minister práce zvolával zasadnutia Predsedníctva HSR a plenárne rokovania HSR, boli v rozpore s Rokovacím poriadkom HSR SR schváleným HSR SR. "Sociálny dialóg nie je hra, sociálny dialóg je nástroj, ktorý učí dialógu a eliminuje tak nebezpečný diktát. Zamestnanci nie sú poddaní, ale sú sebavedomou súčasťou demokracie," uviedol v stanovisku pre médiá prezident KOZ SR Marián Magdoško.



Za navrhovanými legislatívnymi zámermi vlády SR, ktoré už prešli rokovaním vlády, vidí KOZ SR najmä snahu o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich a negatívny zásah do postavenia a práv zamestnancov. Z toho dôvodu sa KOZ SR obrátila listami na prezidentku SR aj premiéra. "Viesť sociálny dialóg nikdy nebolo jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie. Sme si toho vedomí, a to nielen preto, že viesť sociálny dialóg je súčasťou dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ktorej je SR členom," doplnil Magdoško.



Rovnako ako na protestných pochodoch, aj v liste KOZ SR vyzvala predsedu vlády, aby sa stal gestorom obnovenia sociálneho zmieru a zamedzil ministrovi práce nezmyselne trestať odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu.