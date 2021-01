KOZ SR žiada ministra o skoršie očkovanie niektorých pracovníkov

Bratislava 27. januára (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR považuje za kľúčové, aby okrem zdravotníkov boli v prvej fáze proti novému koronavírusu zaočkovaní, a tak chránení aj zamestnanci v energetike a potravinárstve. Konfederácia sa preto v stredu obrátila listom na ministra zdravotníctva so žiadosťou o prehodnotenie očkovacej stratégie, informovala KOZ.



"Títo pracovníci zabezpečujú pre život, ekonomiku a domácnosti absolútne nevyhnutné produkty a služby, bez ktorých sa celé Slovensko môže ocitnúť na pokraji existenčných problémov. Zároveň platí, že si svoju prácu nemôžu vykonávať z bezpečia domova. Preto je vo verejnom záujme, aby boli zaočkovaní v čo najkratšom čase," zdôvodnil požiadavku konfederácie prezident KOZ SR Marián Magdoško. Zamestnanci energetiky a potravinárstva sú podľa súčasnej očkovacej stratégie zaradení, rovnako ako ostatní občania, výlučne podľa veku a prípadných zdravotných indikácií.



KOZ okrem listu ministrovi zdravotníctva vyzvala slovenské firmy a tiež svoje členské organizácie, aby v dodržiavaní protipandemických opatrení nepoľavovali. To sú podľa konfederácie v súčasnosti jediné možnosti na ochranu životov a udržanie zamestnanosti a chodu firiem. "Je to však aj rešpektovanie a masívne využívanie práce z domu všade tam, kde je to možné, aby sa znížila koncentrácia pracovníkov na pracoviskách. Žiaľ, nie všetky povolania je možné vykonávať z bezpečia domáceho prostredia," dodal Magdoško. Práve preto je podľa KOZ treba opätovne zrevidovať očkovaciu stratégiu a zaradiť prednostne aj zamestnancov kritickej infraštruktúry do zoznamu náhradníkov.