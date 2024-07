KOZ SR:Dávka v hmotnej núdzi nie je určená na aktiváciu nezamestnaných

Bratislava 8. júla (TASR) - Dávka v hmotnej núdzi nie je podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR určená na aktiváciu nezamestnaných ľudí. Riešiť by sa malo na Slovensku viac financovanie politiky zamestnanosti, ktoré má vplyv na znevýhodnených uchádzačov na trhu práce. KOZ SR opätovne reagovala na návrh, ktorý minulý týždeň (2. 7.) predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Už samotný zákon špecifikuje, kedy sa získanie práce neskúma na účely priznania dávky v hmotnej núdzi, a preto sa navrhovaný rámec opatrení predstavený ministrom práce dotkne minima poberateľov dávok, ktorí sú zároveň aj evidovaní v nezamestnanosti," uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.



Dodala, že dávka v hmotnej núdzi by sa nemala podmieňovať prijatím či neprijatím pracovnej ponuky. Cieľom nemá byť podľa nej aktivácia nezamestnaných, ale zabezpečenie záchrannej sociálnej siete. Zdôraznila, že ak ľudom bude odobraná táto dávka, tak mnohí spadnú ešte do väčšej chudoby a hrozí im aj sociálne vylúčenie, ktoré sťažuje hľadanie práce.



Uhlerová upozornila, že odobranie dávky v hmotnej núdzi tiež nemôže motivovať k zamestnaniu v regiónoch, kde práca nie je. Zároveň sa tým podľa nej znižuje kúpyschopnosť obyvateľov v regiónoch bez práce, čo brzdí naštartovať lokálne ekonomiky a tvorbu nových pracovných miest.



Doplnila, že zlepšiť by sa mala najmä politika zamestnanosti, ktorá pri uchádzačoch o zamestnanie musí posúdiť aj pravdepodobnú dĺžku ich zotrvania v evidencii úradov práce. Okrem toho by sa mal zvýšiť aj prístup nezamestnaných k poradenským službám. KOZ SR vidí problém tiež vo financovaní politík zamestnanosti, ktoré sú v súčasnosti závislé od európskych zdrojov. Na Slovensku by malo podľa nej fungovať viaczdrojové financovanie naviazané na rozpočet verejnej správy.



"Sociálny systém nemá byť trestajúci, ale má garantovať záchrannú sieť. Dávky v hmotnej núdzi nepredstavujú svojou výškou a účelom nadštandardné dávky. Preto nemôžu byť nástrojom motivácie k zamestnaniu. Naopak, dobre nastavené politiky zamestnanosti, spolu so sociálnymi službami, vzdelávaním, hospodárskymi politikami štátu, môžu dopomôcť k odľahčeniu sociálneho systému," uzavrela Uhlerová.