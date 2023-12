KOZ: Štrajk zamestnancov UniCredit Bank je ukončený

Bratislava 15. decembra (TASR) - Štrajk zamestnancov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa skončil. Uviedla to v piatok Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR na sociálnej sieti.



"Dnes ráno opäť rokovali zástupcovia zamestnancov Základnej organizácie Odborového zväzu bánk a poisťovní v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia so zamestnávateľom. Výsledkom je dohoda, ktorá viedla k ukončeniu štrajku zamestnancov. Podrobnejšie informácie prinesieme neskôr," spresnili odborári.



Dohodu zástupcov zamestnancov a vedenia banky potvrdila aj hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková. "S potešením oznamujeme, že vďaka konštruktívnej spolupráci a otvorenej diskusii medzi stranami sa podarilo dosiahnuť kompromis a dohoda ku kolektívnej zmluve smeruje na podpis," priblížila.



"Sme presvedčení, že otvorený a konštruktívny dialóg je kľúčom k hľadaniu riešení v záujme všetkých zamestnancov pre zachovanie dlhodobej udržateľnosti nášho obchodného modelu," podčiarkla Ďuďáková.



Dodala, že banka počas štrajku odborov fungovala v štandardnom režime a poskytovala všetky služby klientom. "Naši klienti sú na prvom mieste," uzavrela hovorkyňa.