Odborári: Sviatok práce je aj príležitosťou na pripomenutie solidarity

Bratislava 30. apríla (TASR) - Sviatok práce je pre Konfederáciu odborových zväzov (KOZ) SR nielen symbolom boja za spravodlivé pracovné podmienky a dôstojný život, ale aj príležitosťou na vyzdvihnutie dôležitosti solidarity a jednoty medzi pracujúcimi. Informovala o tom v utorok hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová pri príležitosti Sviatku práce, ktorý pripadá na 1. máj.



Hovorkyňa dodala, že všetci členovia odborových zväzov združených pod hlavičkou KOZ SR bojujú za práva zamestnancov každý deň. "Sila našich členov nám dáva vietor do plachiet, najmä v čase, keď je nevyhnutné ozdraviť verejné financie. Riešením je postupná konsolidácia, ktorá nebude tlmiť ekonomiku a nespôsobí recesiu. Zdravé verejné financie nesmú zaplatiť zamestnanci. Našou odpoveďou je solidarita," priblížila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.



"Spoločne sa zasadzujeme za väčšie pokrytie kolektívnym vyjednávaním. Prináša totiž mnoho výhod - viac peňazí, lepšie pracovné podmienky, bezpečné vyhliadky do budúcnosti, lepšiu kvalitu života. Kolektívne zmluvy jednoducho ponúkajú viac, a to väčší plat, viac voľného času, viac istoty," uviedla Uhlerová s tým, že len silné kolektívne zmluvy sú odpoveďou na rastúcu neistotu v spoločnosti.



KOZ SR podotkla, že hospodárstvo, spoločnosť a svet práce sa stávajú klimaticky neutrálnymi a digitálnymi. Akútnymi sú preto podľa nej napríklad nerovnováha medzi prácou a súkromným životom, neisté pracovné miesta, nedostatočné mzdy, nerovnosť príležitostí na trhu práce, nedostatok ochrany pracovných práv či nekvalitné pracovné prostredie.



Odbory si zároveň uvedomujú, že riešenie súčasných problémov spočíva v spolupráci a nie v nenávisti a rozdelení. "Sme pripravení brániť záujmy pracovníkov. Či už vo fabrikách, za pracovnými stolmi, i v uliciach. Sme pripravení zapojiť sa do procesu spravodlivej transformácie a implementácie politík. A to nielen deklaratívne pri príležitosti Prvého mája, robíme tak denno-denne," uzavrela Uhlerová.