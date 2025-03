Odborári: Trumpove clá na ohrozujú aj pracovné miesta v SR

Bratislava 14. marca (TASR) - Zavedenie plánovaných 25-percentných ciel na oceľ a hliník zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa ohrozujú európsky priemysel a pracovné miesta aj na Slovensku. Európska odborová konfederácia (EOK) preto vyzvala inštitúcie EÚ na vytvorenie ochrany pracovných miest či trvalý investičný fond zameraný na podporu týchto miest v neistom geopolitickom prostredí. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR na základe údajov EOK.



"Zachovanie pracovných miest je kľúčové nielen pre oceľový a hlinikársky priemysel, ale aj pre širší európsky priemyselný sektor. Na ochranu európskej produkcie je nevyhnutné kombinovať podporu priemyselných kapacít s konkrétnymi opatreniami na ochranu zamestnancov. Okrem odvetvových podporných opatrení je potrebné zaviesť aj obchodné politiky, ktoré zabránia nekalým praktikám a dampingovým cenám (snaha zahraničných obchodníkov sprostredkovať tovar na európsky trh za veľmi nízke ceny) ocele a hliníka na európskom trhu," uviedla KOZ.



Zdôraznila, že clá na oceľ a hliník môžu byť len začiatkom, pretože ak USA uvalia 20-percentné clá na všetok export z EÚ, tak by bolo ohrozených ďalších 750.000 pracovných miest, prevažne v priemyselnej výrobe. EÚ by preto mala podľa odborárov vytvoriť protiopatrenia v oblasti obchodnej politiky, rozšíriť domáci dopyt či podporiť export na nové trhy.



"Dynamicky sa meniace geopolitické podmienky si vyžadujú moderné nástroje na ochranu európskeho priemyslu a pracovných miest. EÚ musí uprednostniť vytvorenie proaktívnej priemyselnej politiky, podporenej investíciami so sociálnymi podmienkami, zavedením mechanizmu na ochranu pracovných miest a trvalým investičným fondom," uzavrela KOZ.