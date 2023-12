KOZ: UniCredit Bank chce zvládnuť štrajk za pomoci zamestnancov z ČR

Bratislava 8. decembra (TASR) - Po vyhlásení ostrého štrajku zamestnancov, ktorý sa začne 12. decembra, UniCredit Bank stále trvá na podmienkach, ktoré považujú odborári za neprijateľné. Zároveň chce niektoré činnosti počas štrajku zabezpečiť zamestnancami z Čiech. Slovenským zamestnancom, ktorí sa nezapoja do štrajku, ponúka odmenu. Informovala o tom v piatok hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.



"Chceme to isté, čo naši kolegovia v zahraničných pobočkách. A to, aby sme mali každoročne nárok na plat navyše či už formou koncoročného, alebo dovolenkového príspevku a nemuseli sa oň, obrazne povedané, každý rok doprosovať," vysvetlila postoj zamestnancov predsedníčka Základnej organizácie Odborového zväzu bánk a poisťovní v spoločnosti UniCredit Bank Jana Szászová.



Zamestnanci banky totiž žiadajú, aby mali každoročne vyplácaný dovolenkový bonus rovnako ako v pracovníci v zahraničných pobočkách. Banka zas trvá len na jednorazovom koncoročnom príspevku. Odborárom podľa hovorkyne zdanlivo ustúpila, keďže pôvodne navrhovala 35-percentný koncoročný príspevok. Na poslednom rokovaní ponúkla v priemere 60-percentný, odstupňovaný podľa hrubej mzdy.



Ako uviedla KOZ SR, ďalším problémom je zvyšovanie platov. Banke podľa konfederácie už dva roky rastú zisky, no za ten čas nezvýšila zamestnancom mzdy ani nie vo výške každoročnej inflácie. Odborári požadujú plošné 10 % zvýšenie miezd, zatiaľ čo vedenie banky ponúka 7 % plošné zvýšenie a 3 % vykrytie mzdových rozdielov.



"Mimochodom, je zákonnou povinnosťou banky vyplácať rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty. Preto je pre nás neprijateľné, aby si banka túto povinnosť plnila z peňazí všetkých zamestnancov, navyše, keď deklaruje z úrovne skupiny UniCredit, že na rovné odmeňovanie vyčlení 100 miliónov eur," podotkla Szászová.



Predmetom kolektívneho sporu sa stal aj mzdový poriadok, do ktorého vstúpil sprostredkovateľ. Hovorkyňa informovala, že obidve strany akceptovali jeho návrh na riešenie sporu, ktorý bol predložený ešte koncom júna. Mzdový poriadok napriek tomu ešte stále nie je dohodnutý.



Hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková vo štvrtok (7. 12.) uviedla, že vedenie bude po skončení štrajku zamestnancov pokračovať v rokovaniach s odbormi. Banka zároveň prijme opatrenia, ktoré zabezpečia nepretržitú prevádzku bez alebo s obmedzeným dosahom na klientov.