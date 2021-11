Odborári odmietajú testovanie na účet zamestnancov

Bratislava 12. novembra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR v súvislosti s aktuálne prijímanou legislatívou súvisiacou s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 dôrazne upozorňuje, že snaha zamestnávateľa o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch.



Ako uviedla hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová, aplikácia povinného testovania na ochorenie COVID-19 nemôže byť v žiadnom prípade finančne prenesená na plecia zamestnancov, rovnako ani platba za zdravotnú starostlivosť za liečbu nezaočkovaného zamestnanca, ktorý ochorie na COVID-19, ako to naznačujú zástupcovia zamestnávateľov.



"Rozumieme potrebe akútne riešiť zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, avšak návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktorý tento týždeň (10. 11.) schválila vláda SR na svojom zasadnutí a je prijímaný v skrátenom legislatívnom konaní, je opäť prijímaný bez diskusie so zástupcami zamestnancov. Diskusie a rokovania s vládou v žiadnom prípade nemôžu prebiehať len za účasti podnikateľov a zamestnávateľov a s vylúčením zamestnancov a ich zástupcov, ako to bolo počas koronakrízy už niekoľkokrát," zdôraznil prezident KOZ SR Marián Magdoško.



KOZ SR zároveň vyzýva všetkých zamestnancov, aby na svojich pracoviskách, ako aj v súkromí naďalej dôkladne venovali zvýšenú pozornosť hygienickej prevencii v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu.