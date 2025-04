Odborári chcú systémové zmeny pre dôstojnú budúcnosť zamestnancov

Bratislava 30. apríla (TASR) - Odborári vyzývajú na systémové zmeny na zabezpečenie dôstojnej budúcnosti zamestnancov na Slovensku. Zmeny by sa mali týkať hospodárskej a priemyselnej politiky, decentralizácie hospodárstva či daňovej reformy. V dôsledku chýbajúcej priemyselnej politiky patria totiž zárobky slovenských pracovníkov medzi najnižšie v EÚ. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vo svojej publikácii Sviatok práce 2025 - Konsolidáciou k prosperite alebo k chudobe?



„Slovensko neprosperuje. Výrazne sa spomalilo dobiehanie vyspelých ekonomík a čoraz viac sa prejavuje akumulácia skrytého dlhu na infraštruktúre a v kvalite verejných služieb. Rast životnej úrovne sa spomaľuje, pričom hospodársky model krajiny stále stojí na nízkych mzdách a montážnych dielňach s nízkou pridanou hodnotou,“ uviedli odborári.



Spresnili, že slovenské domácnosti ako jediné z nových členských štátov majú viac dlhov ako finančných aktív. Priemerné čisté finančné aktíva sú úplne najnižšie, pričom priemerný dlh domácností patrí medzi najvyššie v regióne. Tento stav je podľa odborárov výsledkom dlhodobého zanedbávania systematických politík, nezvládnutých reforiem a absencie strategického riadenia hospodárstva. Za 35 rokov slovenské vlády totiž nevyužili transformačné príležitosti ani prílev európskych fondov na vybudovanie infraštruktúry a špecializácie, ale spoliehali sa prevažne na zahraničné investície bez jasnej vízie.



Slovensko preto potrebuje verejné politiky založené na efektívnom riadení hospodárstva, skutočnej hospodárskej a priemyselnej politike a reforme verejnej správy. Súčasná konsolidácia bez rozvojových zmien je podľa KOZ nepresvedčivá, pričom krajina potrebuje konsolidáciu, ktorá nezhorší predpoklady pre budúci rozvoj, udrží pracovnú silu a podporí investície. Stáť by mala na systémových opatreniach, ktoré zvyšujú príjmy rozumným spôsobom, znižujú neefektívne výdavky, reformujú daňovú politiku a posilňujú kvalitu podnikateľského a pracovného prostredia. Zároveň zhodnotili, že konsolidačné opatrenia, ktoré sú prijímané narýchlo a bez analýzy vplyvov na zamestnancov a domácností, sú nedôveryhodné a zvyšujú riziko ďalšieho poklesu životnej úrovne.



„Navyše, bez riešenia základných problémov, ako sú nízke mzdy, odlev pracovnej sily, slabá infraštruktúra a zanedbané verejné služby bude akákoľvek konsolidácia len krátkodobým riešením, ktoré neodstráni príčiny hospodárskych problémov. Predpokladané zhoršenie verejných financií po roku 2028 podľa Medzinárodného menového fondu potvrdzuje, že Slovensko potrebuje nielen konsolidáciu, ale predovšetkým štrukturálne reformy a udržateľný rozvojový plán,“ uzavreli odborári.