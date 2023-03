KOZ žiada prezidentku SR o stretnutie ohľadom zlepšenia tvorby zákonov

Bratislava 27. marca (TASR) - Prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová v pondelok požiadala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o stretnutie ohľadom zlepšenia legislatívnej tvorby na Slovensku. V pondelok o tom informovala Uhlerová na stránke KOZ na sociálnej sieti.



V otvorenom liste upozornila na neprehľadnosť v nekoordinovanej činnosti poslancov Národnej rady (NR) SR pri predkladaní a prerokovávaní poslaneckých legislatívnych návrhov v národnej rade. "Aktuálne prebiehajúcemu legislatívnemu procesu chýbajú nielen prvky transparentnosti, participatívnosti a v neposlednom rade predvídateľnosti, ale vedie aj k neúcte k tvorbe a prijímaniu zákonov a činnosti NR SR ako takej," uviedla Uhlerová.



Podľa jej slov sa poslanci obchádzaním štandardného legislatívneho procesu snažia presadiť aj také poslanecké legislatívne návrhy, ktoré zasahujú do takmer všetkých oblastí ekonomiky a verejného života.



"Všetci zákonodarní činitelia častokrát verejne deklarujú, že nebudú obchádzať štandardný legislatívny proces a medzirezortné pripomienkové konanie. Naša skúsenosť s aplikáciou skráteného legislatívneho konania a nedodržiavaním nastavených pravidiel zo strany subjektov, ktoré disponujú právom legislatívnej iniciatívy, je dôkazom toho, že sa tak deje, žiaľ, len v predvolebných sľuboch. Aj naďalej prichádza k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez náležitého prerokovania s dotknutými subjektami a verejnosťou," spresnila Uhlerová.



Prezidentka KOZ uviedla, že ich záujmom je, aby bola legislatíva prijímaná aj so zapojením odbornej verejnosti a s dostatočným priestorom na diskusiu. "Považujeme za nevyhnutné, aby na Slovensku fungoval kvalitný sociálny dialóg, nielen na národnej úrovni zastrešený tripartitou, ale aj na tej parlamentnej, ktorý v tejto zložitej dobe prispieva k udržaniu sociálneho zmieru," dodala Uhlerová.



Na stretnutí s prezidentkou SR chce prediskutovať predkladané poslanecké návrhy v národnej rade a ich dosahy na verejné financie, spoločnosť či život jednotlivcov a rodín. Chce jej predstaviť aj návrh KOZ na zmenu legislatívneho procesu pri predkladaní poslaneckých návrhov zákonov, ktorá by podľa slov Uhlerovej prispela k transparentnosti legislatívneho procesu a posilneniu dialógu s odbornou verejnosťou, vrátane zástupcov zamestnancov, pri presadzovaní legislatívnych zámerov.