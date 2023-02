KOZ: Životné minimum by nemali iba valorizovať, mohli by ho zvýšiť

Bratislava 8. februára (TASR) - Životné minimum by sa podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR mohlo zvýšiť, nie iba valorizovať. V stredu to uviedla hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.



Dodala, že poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok na svojom rokovaní schválili cez návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi aj nový valorizačný mechanizmus súm životného minima. Po novom sa budú upravovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, čiže mierou inflácie nákladov takýchto domácností.



Zmena však podľa KOZ nerieši celkový problém životného minima a jeho dosahu na ďalšie dávky a príspevky. Od životného minima sa odvíja napríklad aj nezdaniteľná časť základu dane pre zamestnancov, tá je vyjadrená ako jeho 21-násobok. Zvýšenie životného minima by pritom znamenalo rast čistých príjmov pracovníkov.



Ak by sa životné minimum zvýšilo takmer na polovicu hrubej minimálnej mzdy, zamestnanci poberajúci takúto mzdu by neplatili dane, vysvetlila KOZ. Má pripravených niekoľko návrhov a odporúčaní k systému výpočtu a valorizácie životného minima, ktoré už sa prezentovali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR, uviedla prezidentka KOZ Monika Uhlerová.



"Doteraz sa životné minimum valorizovalo podľa dvoch ukazovateľov, a to čistého príjmu domácnosti alebo nízkopríjmovej inflácie, pričom sa vyberal ten nižší z nich. Robilo to trochu chaos. Preto sme si povedali, že to zjednotíme," povedal v stredu po rokovaní vlády dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).