KOZ: Zmeny v dôchodkovom systéme boli pripravované viac ekonomicky

Bratislava 19. mája (TASR) – Návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe, o ktorom má na najbližšom rokovaní diskutovať tripartita, bol pripravovaný viac ekonomicky ako sociálne. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško, ktorý má k materiálu viaceré výhrady.



Magdoško priblížil, že k právnej norme z dielne rezortu práce má konfederácia 21 zásadných pripomienok. Poznamenal, že KOZ je za dobré hospodárenie a chce zdravú ekonomiku a zamestnanosť, ale nie takýmto štýlom.







Skonštatoval, že už v decembri bol zrušený dôchodkový strop a teraz sa to len špecifikuje. "Začína sa to ročníkom 1960, ktorý bude odchádzať do dôchodku vo veku 63 rokov, po ročník 1966 sa každý rok zvýši odchod do dôchodku o dva mesiace a od ročníka 1967 bude odchod do dôchodku naviazaný na strednú dĺžku dožitia," ozrejmil. Poukázal pritom na to, v akom zdraví žijú na Slovensku ľudia dôchodkový vek. "To nie je, že si užívajú dôchodok, prežívajú dôchodok," podotkol.



Dodal, že majú byť dva dôchodkové systémy, jeden priebežný a jeden kapitalizačný, pričom v materiáli sa nazýva sporiaci. "Toto je len premenovanie druhého piliera na kapitalizačný a akože na sporiaci na oklamanie ľudí," tvrdí Magdoško s tým, že výnosy z druhého piliera za posledné roky podľa jeho slov predstavovali asi 23 eur.



"Nové financovanie tohto dôchodkového zabezpečenia štát nastavuje tak, že to, čo z odvodov na dôchodkové pripoistenie ide do druhého piliera, musí vykompenzovať príspevkom zo štátneho rozpočtu do prvého piliera," priblížil. Zároveň, keď vznikne schodok v prvom pilieri, je ho štát podľa jeho slov povinný dokryť zo štátneho rozpočtu. "Ak tento dlh v priebežnom pilieri alebo príspevok zo štátneho rozpočtu prekročí 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), tak sa zmrazujú dôchodky, nebude valorizácia," upozornil.



V materiáli sa tiež podľa jeho slov hovorí, že zákon, ktorý bude vykonávať tento ústavný zákon, môže stanoviť, že sa bude podľa počtu detí odpočítavať vek odchodu do dôchodku. "Môže, ale nemusí. Toto tiež považujeme za určitý podraz," zdôraznil.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu pred rokovaním vlády skonštatoval, že v pondelok (24. 5.) bude priestor na Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR, aby si vydiskutovali pripomienky.



V súvislosti v novelou zákona o štátnom rozpočte na tento rok Magdoško poznamenal, že KOZ bude žiadať, aby bola prerokovaná na tripartite. Kritizoval, že tento bod nebol iniciatívne na HSR zaradený. Podotkol tiež, že vôbec nepoznajú skladbu deficitu.