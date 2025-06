KOZ: Zrušenie štátnych sviatkov spôsobí pokles príjmov zamestnancov

Bratislava 3. júna (TASR) - Zrušením sviatkov sa odstráni aj príplatok za prácu v tieto dni. Zamestnanci budú tak na Slovensku pracovať za štandardnú priemernú mzdu, pričom dôjde k poklesu ich príjmu. Uviedla to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) na sociálnej sieti.



Menej sviatkov bude podľa odborárov znamenať väčší počet odpracovaných hodín, avšak celé opatrenie bude na úkor pracujúcich. „Ekonomický model Slovenska je stále postavený na nízkych mzdách a vysokom počte odpracovaných hodín. Stále prevláda mylná predstava, že čím viac hodín odpracujeme, tým sme produktívnejší,“ spresnila KOZ.



Slovensko je podľa nej krajina dlhých pracovných zmien a nízkych miezd. V noci totiž pracuje až 11,2 % osôb. Z celkovej populácie zamestnaných ľudí pracuje v sobotu 15,8 %, v nedeľu 12,2 % a na zmeny 23,3 % zamestnancov. Slováci odpracujú týždenne v priemere 39,6 hodiny, pričom priemer EÚ je 37,1 hodiny.



Odborári zhodnotili, že v porovnaní s inými európskymi krajinami stále zaostávame v produktivite aj vo výške priemerných miezd, čo znamená, že mnohí ľudia sú nútení pracovať dlhšie a často aj v neštandardných časoch. Tento stav je podľa nich dlhodobo neudržateľný a ohrozuje zdravie aj kvalitu života zamestnancov. Namiesto zvyšovania pracovného zaťaženia by sa mal štát sústrediť na udržateľné riešenia, ktoré zlepšia pracovné podmienky, produktivitu a konkurencieschopnosť krajiny.



„Slovensko by sa malo inšpirovať krajinami, ktoré dokázali zvyšovať mzdy bez zvyšovania počtu odpracovaných hodín. Investícia do vzdelávania, školení zamestnancov a modernizácie pracovných postupov má oveľa väčší potenciál ako rušenie sviatkov a znižovanie možností na oddych,“ dodala KOZ.