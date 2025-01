KOZ: Zvýšenie odvodov nevyženie kvalifikovaných zamestnancov z krajiny

Bratislava 30. januára (TASR) - Zvýšenie stropu pre platbu sociálnych odvodov zo sedemnásobku na jedenásťnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov nevyženie kvalifikovaných zamestnancov do zahraničia. Konsolidačné opatrenie nie je podľa odborárov najlepšie, avšak malo by priniesť viac peňazí do rozpočtu Sociálnej poisťovne (SP). Zároveň podľa nich určite nehrozí masívny odchod kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia. Vyplýva to z analýzy Konfederácie odborových zväzov (KOZ).



"Nedáva zmysel, aby napríklad manažéri na Slovensku pôsobiacich firiem utekali pred zdanením do zahraničia, pretože firmy ich potrebujú na Slovensku. Ak sa pozrieme na takzvaných digitálnych nomádov, ktorí môžu svoju prácu vykonávať odkiaľkoľvek, tak množstvo z nich zdaňuje svoje príjmy už aj teraz v zahraničí, napríklad v Spojených arabských emirátoch, ale rovnako postupujú takýto nomádi aj z krajín, kde je daňové zaťaženie nižšie ako v SR," uviedla KOZ.



Kvalifikovaní ľudia odchádzajú zo Slovenska, či už za prácou, alebo z iných dôvodov, no mnohí z nich idú do krajín ako Rakúsko, Nemecko, Belgicko alebo Dánsko, kde sú odvody a dane vyššie. "Aj napriek tomu je potrebné skonštatovať, že na Slovensku je potrebné zásadné prekopanie daní a odvodov, ale napríklad aj financovanie Sociálnej poisťovne, pretože jednoduchým znižovaním odvodov by sme ju okamžite finančne zruinovali," uzavreli odborári.