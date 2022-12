Kozlík: Hlavnou výzvou je vrátiť štátu schopnosť reagovať na zmeny

Bratislava 29. decembra (TASR) - Za hlavnú výzvu Slovenska v ekonomickej oblasti považuje bývalý politik a niekdajší minister financií Sergej Kozlík vrátiť štátu schopnosť reagovať na novovznikajúce a meniace sa podmienky. Vlády by podľa neho mali mať schopnosť promptne chyby identifikovať a efektívne riešiť. Politická reprezentácia by mala, ako tvrdí, byť na výzvy doby dobre pripravená. Povedal to pre TASR pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia samostatnosti SR.



"Treba hľadať vzory riešení v zabehnutých dobre fungujúcich európskych demokraciách. Treba sa pozrieť do krajín, ktoré do jediného centu a spoločensky veľmi efektívne využívajú prostriedky získané z fondov EÚ," povedal Kozlík. Ako tvrdí, treba ich smerovať najmä na investície do potrebnej infraštruktúry, ktorá prinesie dlhodobý ekonomický prospech a umožní návratnosť vynaložených prostriedkov.



Poučiť by sa podľa bývalého ministra financií mali aj voliči a politické strany na Slovensku. Vo vyspelých západných demokraciách sú podľa jeho slov základom reprezentácie štátu veľké stabilné politické strany, s početnou členskou a voličskou základňou. "To vytvára predpoklady pre stabilitu, odbornosť a transparentnosť fungovania politického života," skonštatoval.