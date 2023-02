Kozmetická firma Coty zvýšila kvartálny zisk o 22 %

New York 8. februára (TASR) - Kozmetický gigant Coty oznámil za 2. kvartál súčasného obchodného roka 2022/2023 rast zisku takmer o 22 %, k čomu prispel pokračujúci dopyt zákazníkov po luxusných výrobkoch, napriek zvyšovaniu cien. Tržby však mierne klesli, čo ovplyvnili kurzové vplyvy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť známa parfumami ako Gucci či Hugo Boss oznámila za 2. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, čistý zisk na úrovni 235 miliónov USD (218,91 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma zisk 192,7 milióna USD.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol takzvaný upravený zisk 191,9 milióna USD a na akciu 22 centov. Kozmetický koncern tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 15 centov.



Tržby však klesli, za čím boli nepriaznivé kurzové vplyvy. Dosiahli 1,52 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 3,8 %. Napriek tomu prekonali očakávania trhov. Tie počítali s poklesom tržieb až na 1,50 miliardy USD.



Za celý rok 2022/2023 očakáva spoločnosť lepšie výsledky, než predpokladala pôvodne. Odhaduje pokračujúci dopyt po jej produktoch zo strany bohatšej klientely, ktorá s kúpou aspoň menších kozmetických výrobkov napriek zvyšovaniu cien neprestala. Navyše, veľa si sľubuje aj od otvorenia sa čínskeho trhu po tom, ako začiatkom decembra tamojšia vláda zrušila tri roky trvajúce prísne protipandemické opatrenia.



Coty odhaduje, že za obchodný rok 2022/2023 dosiahne upravený zisk na akciu od 35 do 36 centov. Pôvodne počítala so ziskom na akciu na úrovni 32 až 33 centov.