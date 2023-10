Kozmetická firma L'Oréal zvýšila kvartálne tržby, v Ázii však stráca

Paríž/Peking 20. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca kozmetiky L'Oréal oznámil za 3. štvrťrok rast tržieb o viac než desatinu, potiahli ich však najmä dobré výsledky na európskom trhu. Na druhej strane, v Ázii sa firme príliš nedarilo, najmä v severných oblastiach. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť zaznamenala za 3. štvrťrok tržby na úrovni 10 miliárd eur. Oproti 3. kvartálu minulého roka to na porovnateľnej báze predstavuje rast o 11,1 %. Firma tak zaostala za očakávaniami, keď trhy počítali s rastom tržieb o 11,5 %.



Tržby podporil najmä európsky a americký trh. V prvom prípade sa zvýšili o 16,2 % a v druhom o 11,8 %. V obidvoch prípadoch tak spoločnosť prekonala očakávania. V Európe síce inflácia spotrebiteľské výdavky obmedzila, L'Oréal však uviedla, že nezaznamenala presun jej zákazníkov k lacnejším produktom či obmedzovanie nákupov.



Na druhej strane, vývoj v Ázii, najmä v jej severných oblastiach zahrnujúcich Južnú Kóreu, nebol priaznivý. Tržby v severnej Ázii klesli o 4,8 %, zatiaľ čo sa pôvodne očakávalo ich zvýšenie. Trh s kozmetikou v kontinentálnej Číne je podľa spoločnosti do veľkej miery stabilný, tempo zotavovania z útlmu spôsobeného pandémiou je však stále dosť slabé. Napriek tomu má L'Oréal na čínskom trhu nemalé ambície a v tomto a budúcom roku chce rozšíriť ponuku svojich značiek aj do menších miest.