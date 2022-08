Kozmetická spoločnosť Estée Lauder rokuje o prevzatí značky Tom Ford

New York 1. augusta (TASR) - Kozmetická spoločnosť Estée Lauder rokuje o prevzatí luxusnej módnej značky Tom Ford. Odhaduje sa, že kontrakt by mohol dosiahnuť hodnotu 3 miliardy USD (2,93 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na Wall Street Journal.



V prípade, že sa dohoda uzatvorí, bude to pre Estée Lauder najväčšia akvizícia v jej histórii. Firma Tom Ford je známa najmä pánskou módou. Okrem toho však ponúka aj dámske módne doplnky, kabelky, kozmetiku a parfumy.



Od získania značky Tom Ford si kozmetická spoločnosť sľubuje rozšírenie ponuky v oblasti luxusu, záujem o ktorý je aj napriek nepriaznivej situácii vo svete naďalej vysoký. To platí najmä pre Spojené štáty, kde sú zákazníci stále ochotní dať nemalé peniaze za prémiové módne značky, aj keď inflácia dosahuje 40-ročné maximum.



(1 EUR = 1,0233 USD)