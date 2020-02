Kozmetický gigant Coty v 2. kvartáli výrazne znížil svoju stratu

New York 5. februára (TASR) - Kozmetický gigant Coty oznámil, že v 2. kvartáli svojho obchodného roka 2019/20 zredukoval stratu, a to viac, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. Uviedol tiež, že nedávne prepuknutie koronavírusu bude mať relatívne malý vplyv na jeho príjmy.



Čistá strata Coty sa za tri mesiace do konca decembra 2019 znížila na 21,1 milióna USD (19,14 milióna eur) alebo 3 centy na akciu, z 960,6 milióna USD alebo 1,28 USD/akcia v predchádzajúcom roku.



Po vylúčení jednorazových položiek dosiahol kozmetický gigant v sledovanom období zisk 27 centov na akciu, zatiaľ čo analytici mu predpovedali, že zarobí 24 centov na akciu.



Coty vykázal za 2. kvartál prevádzkový zisk 35,4 milióna USD, zatiaľ čo rok predtým mal prevádzkovú stratu 804,6 milióna USD v dôsledku odpisov vo výške 965 miliónov USD v predchádzajúcom roku, ktorý bol čiastočne kompenzovaný zvýšením nákladov na reštrukturalizáciu.



Tržby spoločnosti klesli o 6,4 % na 2,35 miliardy USD, čo sa takmer zhoduje s odhadom analytikov, ktorí očakávali 2,34 miliardy USD.



Za celý fiškálny rok do konca júna 2020 spoločnosť stále očakáva, že jej upravený zisk na akciu vzrastie o stredne veľké jednociferné číslo a tržby budú stabilné až mierne nižšie ako rok predtým.



(1 EUR = 1,1023 USD)