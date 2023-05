KP-TEC Slovakia plánuje rozšíriť výrobné kapacity v Šali

Šaľa 29. mája (TASR) – Spoločnosť KP-TEC Slovakia s.r.o. pripravuje výstavbu novej výrobnej haly v Šali. Pre jej výstavbu sa investor rozhodol z dôvodu rozšírenia firmy a výrobných kapacít hotových výrobkov, ako sú hotové profily pre zatepľovacie systémy fasád. Podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie by v dvoch nových na seba nadväzujúcich výrobných halách malo pracovať celkovo 72 zamestnancov v trojzmennej prevádzke.



Začiatok výstavby odhaduje investor na september tohto roka, výstavba by mala trvať dva roky. Celkové náklady sú predbežne vyčíslené na 650.000 eur. Výrobné haly sa budú nachádzať v katastrálnom území Šale na pozemku investora. Výstavba by sa mala uskutočniť v dvoch etapách.



V prvej etape plánuje investor zrealizovať revitalizáciu existujúcich objektov, oplotenie areálu a vybudovať hlavné prípojky inžinierskych sietí. Následne vybuduje výrobnú halu, ktorá bude fungovať ako samostatný objekt. Po výstavbe vnútroareálovej komunikácie a spevnených plôch v poslednom štádiu sa zrealizujú sadové úpravy územia. V druhej etape bude nasledovať výstavba druhej výrobnej haly, ktorá bude pripojená na už existujúcu prvú halu.