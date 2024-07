KPMG: Celková spotreba energií dosiahla v roku 2023 historické maximá

Bratislava 27. júla (TASR) - Spotreba energie bola v minulom roku na rekordne najvyššej úrovni, v porovnaní s predchádzajúcim rokom celosvetovo vzrástla o dve percentá. Historicky najvyššiu úroveň dosiahli aj obnoviteľné zdroje energie (OZE), ktoré medziročne rástli o 13 %. Nárast v prípade OZE bol takmer výlučne spôsobený využívaním veternej a slnečnej energie, informovala poradenská spoločnosť KPMG Slovensko.



"Výroba energií z obnoviteľných zdrojov sa rozširuje, v minulom roku dosiahla rekordné hodnoty. V kontexte rastúceho dopytu po energiách na celom svete však rástla aj spotreba fosílnych palív. Ich podiel zostáva stále na úrovni okolo 80 %," uviedla spoločnosť. Spotreba energie z fosílnych palív sa pritom v minulom roku zvýšila o 1,5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pre vysoký dopyt po energiách sa podľa KPMG zvýšili aj emisie z energetiky a prvýkrát prekročili úroveň 40 gigaton oxidu uhličitého.



Európske krajiny naďalej podľa spoločnosti znižovali svoju závislosť od ruského plynu. Po tom, čo v roku 2022 poklesol dopyt po plyne o 13 %, v minulom roku to bolo o ďalších sedem percent, vyplynulo z dát KPMG. V roku 2021 malo z Ruska pochádzať 45 % dovezeného plynu, zatiaľ čo v minulom roku to bolo 15 %.



Podiel fosílnych palív na celkovej spotrebe klesol v Európe pod 70 %, čo je podľa spoločnosti prvýkrát od priemyselnej revolúcie. Spotreba fosílnych palív klesla aj v Spojených štátoch amerických, a to na 80 % celkovej spotrebovanej primárnej energie. Problém so znižovaním ich využitia majú podľa KPMG najmä rozvíjajúce sa ekonomiky, pričom jedinou výnimkou je Čína, ktorá sa stále viac zameriava na OZE.



"Čína bola v minulom roku zodpovedná až za 55 % prírastku energie z obnoviteľných zdrojov, teda viac, ako všetky ostatné krajiny sveta dokopy. Prvýkrát tiež predbehla Európu v pomere energie na obyvateľa. V Indii sa však, naopak, spotreba fosílnych palív zvýšila o 8 %, čo predstavovalo takmer celý nárast dopytu po fosílnych zdrojoch," priblížila spoločnosť.