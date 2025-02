Štúdia: Do 3 rokov bude skoro každá firma pri vykazovaní využívať AI

Bratislava 25. februára (TASR) - Do troch rokov bude 99 % firiem pri finančnom vykazovaní využívať umelú inteligenciu (AI). V súčasnosti ide o takmer tri štvrtiny firiem. Najväčšie zastúpenie AI vo finančnom výkazníctve, a to na úrovni 41 %, je aktuálne v odvetví telekomunikácií a technológií. Vyplýva to z globálnej štúdie KPMG, do ktorej sa zapojilo 1800 spoločností.



Za odvetvím telekomunikácií nasleduje sektor energetiky, prírodných zdrojov a chemického priemyslu. Na chvoste rebríčka sa umiestnilo odvetvie maloobchodu a spotrebného tovaru, v ktorom využíva AI pri finančnom výkazníctve iba štvrtina firiem. Každá zo spoločností zapojených do prieskumu však tvrdí, že ich vedenie už podniklo strategické kroky v súvislosti s používaním AI.



"Naša štúdia potvrdzuje, že AI zásadne mení procesy v audite. Predstavuje prínos pre všetky zainteresované strany - pre firmy, audítorov, ale aj samotných používateľov informácií, keďže zlepšuje kvalitu, efektivitu a na základe dát pomáha robiť kvalifikované rozhodnutia v biznise," uviedla partnerka pre audit KPMG na Slovensku Eva Švigárová.



Vedúci predstavitelia svetových spoločností v prieskume identifikovali tri kľúčové oblasti, v ktorých budú audítori využívať AI. Prvou je zvýšenie efektivity a presnosti auditov vrátane identifikácie rizík a anomálií. Ďalšou je rozvoj predikatívnych analýz a zrýchlenie jednotlivých procesov. V neposlednom rade vidia jej prínos v zhromažďovaní dát s pridanou hodnotou a nachádzaní výsledkov, ktoré tradičná analýza nemusí zachytiť.