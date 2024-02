KPMG: K umelej inteligencii malo vlani pozitívny vzťah 74 % e-shopov

Bratislava 29. februára (TASR) - Viac než tri štvrtiny slovenských e-shopov zaznamenali vlani rast alebo na tom boli porovnateľne ako v roku 2022. Dominantnou témou minulého roka bola umelá inteligencia (AI), ku ktorej má pozitívny vzťah 74 % e-shopov. Vyplýva to z výsledkov 8. ročníka prieskumu E-shop Barometer agentúry ui42 v spolupráci so spoločnosťou KPMG, ktorý sa uskutočnil na vzorke 107 respondentov.



Viac ako 40 % opýtaných očakávalo konzervatívnejší rast priemernej hodnoty objednávky počas predvianočnej sezóny, a to do úrovne 25 %. Z údajov spoločnosti Shoptet vyplynulo, že november a december boli najsilnejšími mesiacmi napriek tomu, že 42 % respondentov nemalo v pláne konkrétne akcie ani kampane.



AI a jej implementácia bola vlani dominantnou témou aj v odvetví e-commerce. "Umelá inteligencia bude mať v e-commerce naozaj široké využitie. Zákazníci sú čoraz náročnejší a budú mať väčšie očakávanie, čo sa týka personalizácie ponuky, prehľadnosti webstránky, služieb zákazníkom či hladkého priebehu nákupu. Integrácia nástrojov AI ich v tom všetkom môže posunúť na novú úroveň," uviedol partner spoločnosti na Slovensku Rudolf Sedmina.



Výsledky E-shop Barometra ukázali, že k tejto technológii má pozitívny vzťah 74 % opýtaných, pričom tieto nástroje využíva už 42 % e-shoperov. Asi polovica e-shopov používa na vytváranie popisov produktov a iného podobného obsahu nástroje na generovanie textu. Populárne je aj využívanie AI pri tvorbe obrázkov či videí. V rámci automatizácie, teda pokrytia ľudských zdrojov, ju využíva 10 % respondentov.



"Nepresné a neobjektívne výsledky sú najčastejšie spomínanou obavou v súvislosti s používaním nástrojov AI. Zhruba 33 % opýtaných vyjadrilo obavy zo zlyhania systému a 31 % z rizík spojených s kybernetickou bezpečnosťou," uviedla spoločnosť s tým, že obavu zo straty pracovných miest uviedlo len niečo vyše 3 % opýtaných.



Ďalšími dôležitými trendmi budú podľa E-shop Barometra personalizácia či expanzia do zahraničia. Dôvodom je, že zákazníci očakávajú čoraz personalizovanejší prístup, odporúčania prispôsobené na mieru a stránky optimalizované pre čo najlepšiu zákaznícku skúsenosť. "V tom všetkom môže pomôcť práve AI," uzavrela spoločnosť.