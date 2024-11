KPMG na Slovensku vymenovalo novú partnerku a partnerov

O spoločnosti KPMG.

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobí v 143 krajinách a členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 276 000 ľudí.



Spoločnosť KPMG pôsobí na Slovensku od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 450 ľudí a má 18 partnerov vo vedení spoločnosti (Rada partnerov). Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Bratislava 22. novembra (OTS) - S účinnosťou od 1. októbra 2024 sa Lygia Fullbrook, Štefan Karšay, Rado Krátky, Marc Leubner a Marek Masaryk v rámci Rady partnerov spoločnosti KPMG na Slovensku posúvajú z pozície Associate partnerov na pozíciu Equity partnerov. Zároveň sa stávajú partnermi v rámci Rady partnerov KPMG Central and Eastern Europe (KPMG CEE).Tento významný krok odráža ich vynikajúce výsledky a prínos k rozvoju firmy, ako aj ich dlhodobé nasadenie v oblasti auditu, daní a práva, obchodných transakcií a poradenstva.„Vymenovanie Lygie, Štefana, Rada, Marca a Mareka do pozície equity partnerov predstavuje dôležitý míľnik v pokračujúcom raste KPMG na Slovensku,“ uviedol Quentin Crossley, riadiaci partner, KPMG na Slovensku.„Každý z nich prejavil výnimočnú odbornosť a schopnosť pri budovaní vzťahov s klientmi, ako aj flexibilitu reagovať na potreby neustále sa vyvíjajúceho trhu. Sme presvedčení, že ich vplyv bude zásadný pre ďalší úspech našej firmy nielen na lokálnej, ale aj regionálnej úrovni,“ dodal Quentin Crossley.sa špecializuje na riadenie komplexných konzultačných služieb zameraných na digitálnu a finančnú transformáciu spoločností a je sektorovou líderkou pre centrá zdieľaných služieb na Slovensku a v zahraničí. Zároveň vedie oddelenie Clients & Markets, v rámci ktorého sa zameriava na rozvoj a posilňovanie vzťahov s klientmi, predovšetkým na úrovni Slovenska a USA.sa špecializuje na vedenie audítorských a poradenských zákaziek, predovšetkým v oblasti finančných služieb. Osobitne sa zameriava na sektor poisťovníctva, kde realizoval množstvo strategických projektov, najmä v rámci aplikácie nových účtovných štandardov. Je rešpektovaným odborníkom v tejto oblasti na Slovensku, v regióne CEE, ako aj na ďalších trhoch.sa zameriava na vedenie komplexných medzinárodných daňových projektov, najmä v oblasti fúzií a akvizícií a cezhraničných korporátnych reorganizácií. Má rozsiahle skúsenosti nielen zo Slovenska, ale aj z iných jurisdikcií po celom svete. To mu poskytuje jedinečný pohľad, dôležitý najmä pre klientov zvažujúcich expanziu do zahraničia a tiež takých, ktorí potrebujú pochopiť zložitosť a špecifiká vývoja globálneho daňového prostredia.jeho špecializáciou je vedenie cezhraničných fúzií a akvizícií (tzv. M&A), a to v obidvoch smeroch – v rámci expanzie na zahraničné trhy, alebo naopak, smerom k lokálnemu prostrediu. V KPMG na Slovensku vedie oddelenie Deal Advisory (transakčného poradenstva). Má viac než dvadsať rokov skúseností s riadením medzinárodných, rôznorodo zameraných M&A tímov, ktoré maximalizujú hodnotu pre akcionárov naprieč viacerými sektormi a typmi spoločností – od start-upov a scale-upov až po zavedené firmy.sa zameriava na komplexné daňové, účtovné a mzdové služby, pričom presadzuje zavádzanie inovatívnych technologických riešení pre efektívnu optimalizáciu procesov, aby pomohol firmám všetkých veľkostí riadiť a zlepšovať ich finančné funkcie. Marek tiež vedie služby v oblasti Private Enterprise, ktoré sa venujú podpore súkromne vlastnených spoločnosti v ich globálnom raste.Vymenovanie nových partnerov odráža záväzok KPMG na Slovensku k excelentnosti a posilňuje vedúci pozíciu spoločnosti v oblasti zabezpečenia udržateľného rastu na lokálnej úrovni, ako aj v celom regióne strednej a východnej Európy.