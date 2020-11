Po brexite bez dohody bude zotavovanie britskej ekonomiky slabšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 18. novembra (TASR) - Ak sa Británii nepodarí uzavrieť s Európskou úniou (EÚ) dohodu o obchode po brexite, tempo zotavovania jej ekonomiky po pandémii nového koronavírusu bude o viac ako polovicu slabšie. Uviedla to v stredu účtovnícka spoločnosť KPMG.Konkrétne predpovedá, že tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Británie dosiahne v roku 2021 bez dohody len 4,4 %, zatiaľ čo pri zachovaní súčasných obchodných väzieb až 10,1 %. Viaceré správy naznačili, že Londýn a Brusel sa približujú k dosiahnutiu obchodnej dohody pred koncom tohto roka.KPMG odhaduje, že za celý tento rok sa HDP Spojeného kráľovstva zníži o 11,2 % v súvislosti s obmedzeniami na zastavenie šírenia nového koronavírusu. A uviedla tiež, že ostrovná ekonomika by mohla v roku 2021 potenciálne vzrásť o 7,2 % pri tzv. oklieštenej dohode, v ktorej by neboli zahrnuté služby.Vplyv brexitu vyradí Britániu v budúcom roku na istý čas zo skupiny najväčších vyspelých ekonomík (G7), upozornil Yael Selfin, hlavný ekonóm spoločnosti KPMG UK. Selfin vyzval vládu Spojeného kráľovstva, aby zvýšila investície do infraštruktúry a vzdelania „“.Británia formálne vystúpila z EÚ v januári, naďalej však dodržiava všetky jej pravidlá počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra.Zatiaľ čo v 3. štvrťroku sa britská ekonomika odrazila od dna po svojej najhlbšej recesii a zaznamenala rekordný rast, experti jej predpovedajú v 4. štvrťroku ďalší pád. Dôvodom je obnovenie blokád proti koronavírusu. „“ dodala KPMG v stredajšej správe.Výsledkom bude jeho zníženie za celý rok 2020 o 11,2 %, čo bude takmer trojnásobok oproti poklesu HDP počas recesie v roku 2009.Podľa nedávno zverejnených údajov ekonomika Spojeného kráľovstva v období júl - september vzrástla o 15,5 % po zmiernení jarných blokád. V 2. štvrťroku sa pritom HDP prepadol takmer o 20 %.