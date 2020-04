KPMG: Reštart automobilového priemyslu sa očakáva v treťom štvrťroku

Bratislava 19. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu zastavila výrobu áut po celom svete. Kým čínsky trh sa začína pomaly zotavovať, európsky sa zastavil len nedávno. Kríza v automobilovom sektore sa bude vo svete zrejme šíriť v dvoch vlnách. Globálny reštart automobilového priemyslu je možné očakávať najskôr v treťom štvrťroku 2020, uviedla poradenská spoločnosť KPMG.



"Odlišný vývoj šírenia nového koronavírusu a rozdielne reakcie európskych krajín na túto krízu odďaľujú hospodárske oživenie," uviedla spoločnosť. Automobilový priemysel ekonomicky oslabujú aj nedostatočné zásoby, ktoré nepostačujú ani na šesť týždňov, zložité dodávateľské reťazce, napätie na trhu či klesajúci predaj. Spoločnosti s vyváženým rozložením globálnych výrobných a predajných aktív a spoločnosti s vysokou angažovanosťou v Číne budú koronakrízou zasiahnuté menej.



Analytici KPMG očakávajú, že automobilový sektor sa pre časové oneskorenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov bude s následkami krízy vyrovnávať v dvoch päťmesačných vlnách. Po štyroch až šiestich týždňoch takmer úplného zastavenia výroby bude nasledovať štvortýždňový postupný nábeh na 50 % výrobných kapacít. Nasledujúce štyri týždne sa výroba automobilov zvýši na 80 % kapacity závodov a ak bude dopyt po automobiloch stimulovaný, vráti sa výroba o ďalší jeden až dva mesiace na 90 % kapacity výroby.



„Ak nebude možné dopyt stimulovať, automobilový sektor môže upadnúť do väčšej recesie a využitie výrobných kapacít poklesne na 70 - 80 %, čo môže v ďalších piatich mesiacoch vyústiť do oveľa zásadnejších zmien a až následne sa prispôsobia výrobné kapacity na nový štandard dopytu," uviedli analytici.



Na Slovensku všetky štyri automobilky odstavili v marci výrobu, čo spôsobilo zníženie výroby alebo zatvorenie prevádzok u väčšiny dodávateľov. "Boli sme svedkami reťazovej reakcie. Odstavenie výroby u menšieho dodávateľa, predovšetkým pre povinnú karanténu, obmedzilo následne výrobu v automobilkách a tiež u ďalších dodávateľov. Stalo sa to najmä z dôvodu veľkej regionálnej prepojenosti dodávateľov. Do budúcna bude pre slovenské automobilky kľúčové, aby dokázali zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávok a tiež dostupnosť a bezpečnosť pre svojich zamestnancov, ako aj dodávateľov," ozrejmil líder pre sektor automobilového priemyslu KPMG na Slovensku Peter Nemečkay.