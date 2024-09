KPMG: Udržateľnosť je kľúčový faktor pri akvizíciách spoločností

Bratislava 14. septembra (TASR) - Faktor udržateľnosti a environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) stratégií sa v posledných rokoch stáva dôležitou súčasťou obchodných transakcií vrátane fúzií a akvizícií spoločností. Informovala o tom medzinárodná poradenská firma KPMG na základe údajov z jej nedávneho prieskumu, do ktorého boli zapojení aj respondenti zo Slovenska.



"Až štyria z piatich účastníkov pôsobiacich v transakčnom biznise sa zhodli v tom, že ESG je v súčasnosti už pevne zakorenené ako dôležité hľadisko pri fúziách a akvizíciách. Viac ako polovica respondentov pritom očakáva, že v nasledujúcich dvoch rokoch bude ESG analýza súčasťou väčšiny transakcií," priblížila spoločnosť. Rastúci význam udržateľnosti mal pritom preukázať už pôvodný prieskum z roku 2022.



V tohtoročnej správe by malo až 71 % účastníkov uvádzať opätovný nárast významu tohto fenoménu za posledných 12 až 18 mesiacov. V regióne východnej Európy by mal byť ich podiel ešte vyšší, a to na úrovni 81 % z celkového počtu respondentov tejto geografickej oblasti. K rastu významu udržateľnosti pritom dochádza aj napriek miernejšej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií, uviedla firma.



Zo štúdie podľa nej ďalej vyplýva, že respondenti kladú dôraz na ESG analýzu predovšetkým preto, lebo identifikácia súvisiacich rizík a príležitostí sa prejaví aj na finančnom hľadisku, či už pri samotnej transakcii alebo všeobecne pri fungovaní podniku na trhu. Investorov by malo taktiež motivovať, že analýza ESG pomáha pri plnení legislatívnych požiadaviek, napríklad zo strany Európskej únie.



"Nové regulačné požiadavky sú pre slovenské spoločnosti hlavným dôvodom hlbšej analýzy ESG ukazovateľov, dôležité sú však aj zvýšené očakávania obchodných partnerov a zainteresovaných strán. Firmy však vnímajú aj pridanú finančnú hodnotu, ktorú im takáto analýza prináša," priblížil situáciu na domácom trhu partner KPMG na Slovensku Marc Leubner. Tieto ukazovatele tak podľa neho zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu nielen v celosvetovom meradle, ale aj v SR.



Napriek jasným dôkazom o rastúcom význame ESG v oblasti fúzií a akvizícií existujú podľa spoločnosti isté obavy týkajúce sa investícií, pričom väčšina investorov si mala stanoviť príliš nízke rozpočty na analýzu v tejto oblasti. Investori takisto naďalej zápasia so zadefinovaním zmysluplného, ale zároveň realizovateľného rozsahu analýzy ESG, ktorý by im umožnil získať kvalitné údaje od cieľových spoločností a kvantifikovať potenciálne zistenia, doplnila KPMG.