KPÚ: Je málo pravdepodobné, že porucha hradného múru súvisí s Vydricou

Bratislava 28. októbra (TASR) - Je málo pravdepodobné, že porucha múru v areáli Bratislavského hradu súvisí s výstavbou projektu Vydrica v podhradí. Pre TASR to uviedol riaditeľ Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava Ján Mackovič odvolávajúc sa na vyjadrenia statika, s ktorým pamiatkový úrad spolupracuje. Vertikálne i horizontálne posuny múru sú však naďalej monitorované.



"Krajský pamiatkový úrad Bratislava je informovaný o poruche múru v areáli Bratislavského hradu od správcu, Národnej rady SR, už dlhšiu dobu. Odkláňa sa horná časť múru popri chodníku," skonštatoval Mackovič.



Kancelária Národnej rady (NR) SR, na základe statických posudkov, spracovala projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu s cieľom odstrániť havarijný stav hradby pri Žigmundovej bráne ešte v roku 2014. Sanácia hradného múru bola následne realizovaná v rokoch 2018/2019. Vzhľadom na pretrvávajúci nevyhovujúci stav múru sa v súčasnosti monitorujú vertikálne a horizontálne posuny, a to nezávisle developerom, ako aj Kanceláriou NR SR.



"Takisto podľa našich informácií budú realizované sondy na zistenie možných príčin odklonu. Na základe zistení budú následne realizované opatrenia na sanáciu týchto porúch," poznamenal Mackovič.



Kancelária NR SR, ktorá má v správe Bratislavský hrad a jeho okolie, pre TASR nedávno uviedla, že eviduje praskliny v časti hradného múru nad Žigmundovou bránou. Nejde však o havarijný stav. Keďže však z dokumentov a meraní, ktoré má k dispozícii, nie je možné jednoznačne určiť príčiny vzniku prasklín a posunov, iniciuje ďalšie rokovania s odborníkmi na danú problematiku. Pripravuje doplnenie podkladov pre ďalšie relevantné odborné stanoviská a znalecké posudky.



Developer Vydrica Development v nedávnej reakcii pre TASR odmietol, že by medializované informácie o poškodení chodníkov a odklone múru v areáli hradu súviseli s výstavbou jeho projektu v podhradí. Zadokumentované mali byť už v roku 2014, teda päť rokov pred začiatkom stavebnej činnosti. Uvedený nevyhovujúci stav potvrdila aj opakovaná pasportizácia objektov v území v roku 2022, ktorú zrealizovali v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na spevňovaní hradného brala nad prvou etapou projektu Vydrica.



Deklaruje, že s Kanceláriou NR SR priebežne komunikuje a spolupracuje počas celej výstavby projektu. Rovnako tak pravidelne monitoruje a vyhodnocuje skalný masív nad projektom v súvislosti s realizovaným spevňovaním hradného brala aj výstavbou projektu. Žiadne deformácie ani posuny neeviduje.