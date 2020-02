Krach leteckej spoločnosti AtlasGlobal sa nedotkne Letiska Piešťany

Bratislava 14. februára (TASR) - Krach tureckej leteckej spoločnosti AtlasGlobal sa nijako nedotkne prevádzky Letiska Piešťany. Letisko má so spoločnosťou vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TSK).



"Cestovná kancelária ešte pred mesiacom uzavrela zmluvu s novým leteckým dopravcom. Takže od mája do októbra sa bude z piešťanského letiska lietať do Turecka aj naďalej," uviedol tlačový odbor. Dodal, že oproti minulému roku sú pre sezónu 2020 predávané zájazdy s odletom z Piešťan už viacerými cestovnými kanceláriami.



Letecká spoločnosť AtlasGlobal podala návrh na vyhlásenie konkurzu. Všetky jej lety boli zastavené, informoval turecký úrad pre civilné letectvo SHGM.



AtlasGlobal bol nútený dočasne prerušiť lety v novembri a decembri minulého roka po tom, ako začal mať finančné problémy. Prispeli k tomu zvýšené náklady na logistiku a prevádzku a tiež presun na nové istanbulské letisko.