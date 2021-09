Krachy dodávateľov energie zasiahli 1,5 milióna britských domácností

Londýn 22. septembra (TASR) - Viac než 1,5 milióna britských domácností musí vymeniť dodávateľov energie pre kolapsy v odvetí spôsobené vysokými cenami.



V stredu ohlásili kolaps ďalší dvaja malopredajcovia, Green Supplier a Avro Energy. Od začiatku augusta pre prudký nárast cien plynu a elektriny na rekordné úrovne už skrachovalo sedem dodávateľov energie.



Avro Energy mala 580.000 zákazníkov a Green Supplier 255.000, čo spoločne zodpovedá 2,9 % britských domácností. Ďalších 5 dodávateľov, ktorí skolabovali od začiatku augusta, malo celkovo viac než 650.000 zákazníkov.



"Aktuálna situácia na trhu je bezprecedentná, keď rekordné veľkoobchodné ceny tlačia ceny energií nad cenový strop," uviedla vo svojom stanovisku spoločnosť Green Supplier. "To znamenám, že Green podobne ako všetci ostatní dodávatelia energií predáva energiu zákazníkom so stratou."



Britský energetický regulátor Ofgem teraz nájde dodávateľov pre zákazníkov Green a Avro. Bežne je to bezproblémové, ale teraz môžu byť väčšie spoločnosti neochotné zobrať nových klientov, ktorým budú dodávať so stratou.