Krádež peňaženky na dovolenke sa dá efektívne riešiť

Bratislava 30. júla (TASR) – Nepríjemnosti, ktoré môžu turistov stretnúť na dovolenke, sa dajú efektívne riešiť. Krádež peňaženky, strata dokladov či zablokovaná karta tak dovolenku pokaziť nemusia. Dôležité je konať čo najrýchlejšie.



V prípade krádeže alebo straty peňaženky za hranicami Slovenska je podľa spoločnosti Home Credit potrebná rýchla reakcia. "Veľmi dôležité je urýchlene kontaktovať svoju banku so žiadosťou o okamžitú blokáciu karty. Postup je taký, že buď urýchlene zatelefonujete na zákaznícku linku vašej finančnej inštitúcie, alebo to vyriešite cez internetbanking v prípade, že máte k nemu prístup," priblížil zákaznícky ombudsman spoločnosti Miroslav Zborovský. Tiež odporúča uložiť si pred cestou na dovolenku do mobilu číslo na klientske centrum. Po návrate domov potom klientovi vydajú novú platobnú kartu.



Krádež alebo stratu dokladov treba podľa jeho slov urýchlene nahlásiť na najbližšej policajnej stanici. Na veľvyslanectve v danom štáte by turistovi mali vydať náhradný doklad – cestovný preukaz.



S chýbajúcimi peniazmi podľa Zborovského na požiadanie dokážu pomôcť príbuzní alebo priatelia na Slovensku. "Buď vám napríklad cez špeciálnu službu pošlú potrebný obnos peňazí na dohodnutú adresu, alebo vám priamym bankovým prevodom môžu vložiť príslušnú čiastku peňazí v banke na Slovensku. Tie si následne vyberiete v pobočke, kde sa momentálne nachádzate," dodal.



Zároveň odporúča pri dovolenke autom preštudovať si konkrétne špecifikácie v pravidlách cestnej premávky jednotlivých štátov. Komplikácie môžu nastať aj pri kontrole povinnej výbavy vozidla, ktorá má v niektorých krajinách svoje špecifiká.