Kraj bude opäť obstarávať výstavbu promenády na Zemplínskej šírave

Košice 24. marca (TASR) - Na výstavbu promenády na brehu Zemplínskej šíravy pripravuje Košický samosprávny kraj (KSK) novú súťaž na dodávateľa. "V priebehu tohto roka bude vyhlásené nové verejné obstarávanie s dopracovaným projektom a so zaktualizovanou predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ)," uviedol KSK v stanovisku pre TASR.



V súčasnosti sa podľa kraja dopracúva projekt o časti chýbajúceho verejného osvetlenia a prebiehajú trhové konzultácie o PHZ. "V prípade úspešného verejného obstarávania predpokladáme, že práca na projekte by sa mohla začať v závere tohto roka," informoval KSK.



Krajská samospráva poukazuje na to, že v prípade projektu promenády na Šírave nejde o bežnú stavbu, čo bolo aj jednou z príčin komplikácií v procese k jej realizácii. Doposiaľ vyhlásené verejné obstarávania tak neboli úspešné buď z dôvodu, že sa prihlásil len jeden uchádzač, alebo bolo počas výberového konania k projektu vznesených mnoho dopytov. "Pre KSK to boli ukazovatele jednak na prehodnotenie PHZ a takisto na dopracovanie samotného projektu," uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Prvotné obstarávanie k promenáde vyhlásil KSK ešte v marci 2023. Celková PHZ bola vtedy viac ako 1,8 milióna eur bez DPH. Súťaž, v ktorej bola predložená jedna ponuka, napokon zrušili. Opakovanú súťaž krajská Správa infraštruktúry cestovného ruchu ukončila bez vybratia víťaza aj vlani v septembri.



Stavba má riešiť novú dominantu územia na brehu vodnej nádrže medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava ako celoročne využívanú pešiu promenádu. "Cieľom promenády na Šírave je zvýšiť atraktivitu územia a prispievať k zlepšeniu služieb v danom území. Územie, na ktorom sa stavba bude nachádzať, je v miernom sklone k vodnej hladine," uvádzal opis zákazky. Objekt promenády má mať celkovo 1160 metrov s rozložením do troch úsekov. Súčasťou je chodník vedený v kruhu s polomerom 70 metrov, ktorý sa bude nachádzať v zátoke v blízkosti móla.



Výsledky architektonickej súťaže o najlepšie riešenie promenádneho chodníka oznámil kraj ešte v januári 2019. K vypísaniu tendra na výstavbu došlo po viac ako štyroch rokoch. KSK vtedy poukazoval na to, že právoplatné stavebné rozhodnutie bolo vydané až v decembri 2022.