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Kraj dobuduje úsek cesty medzi Malou Lehotou a Zlatými Moravcami

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Predpokladaná hodnota zákazky je 40.000 eur bez DPH.

Autor TASR
Banská Bystrica 30. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie na dobudovanie dva kilometre dlhého úseku cesty z Malej Lehoty v okrese Žarnovica v smere do Zlatých Moraviec. Predpokladaná hodnota zákazky je 40.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle stavebného zákona vrátane zabezpečenia inžinierskych služieb, vykonávanie autorského dohľadu projektanta nad uskutočňovaním stavebných prác a geodetické zameranie. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 11. augusta.

BBSK uvádza, že predmetný úsek je v zlom technickom stave. Účelom dokumentácie je návrh najoptimálnejšieho riešenia rekonštrukcie cestného telesa po zohľadnení jeho stavebnotechnického stavu, jeho rozšírenie na dvoch miestach s vytvorením výhybní vrátane rekonštrukcie ôsmich priepustov a sanácie dvoch mostov.

Odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna dodala, že počas zasadnutia vlády v regióne bola na požiadavku starostov pridelená finančná suma na túto akciu z ministerstva športu a cestovného ruchu. „Na projektovú dokumentáciu a aj na dobudovanie cesty budú použité tak vlastné, ako aj externé zdroje,“ podotkla.
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