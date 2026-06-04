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Kraj je pre bratislavských zákazníkov dostupný aj vo Wolte
Pri nákupe v hodnote 30 € získajú zľavu 8 €.
Autor OTS
Bratislava, 4. júna (OTS) – Potraviny Kraj rozširujú služby pre bratislavských zákazníkov. Od júna si môžu obyvatelia hlavného mesta objednať nákup čerstvých potravín z vybraných predajní Kraj cez aplikáciu Wolt domov, do práce alebo kamkoľvek, kde práve potrebujú doplniť zásoby.
V ponuke dostupnej cez Wolt nájdu zákazníci celý výber sortimentu reťazca – čerstvé potraviny, ovocie a zeleninu, pečivo, mliečne výrobky, mäso, hotové jedlá, produkty pre ľudí s potravinovými intoleranciami aj trvanlivé potraviny. Dôležitou súčasťou ponuky sú lokálne a regionálne výrobky od slovenských dodávateľov, na ktorých si Kraj dlhodobo zakladá. V aplikácii budú dostupné aj vybrané akciové ponuky.
„Zákazníci dnes chcú nakupovať kvalitne, čerstvo a zároveň pohodlne. V Kraji sa snažíme spájať dostupnosť predajní, širokú ponuku regionálnych výrobkov a výhodné ceny s modernými službami, ktoré šetria čas. Spolupráca s Woltom je pre nás prirodzeným krokom. Na tejto platforme budú naše produkty vrátane akciových ponúk dostupné rýchlo a pohodlne. V júni aj s uvítacou zľavou 8 eur pri nákupe nad 30 eur,“ uviedol dnes Peter Vanek, marketingový manažér reťazca Kraj.
Pri príležitosti spustenia novej služby pripravili Wolt a Kraj pre zákazníkov uvítaciu ponuku. Pri nákupe v hodnote aspoň 30 eur získa zákazník zľavu 8 eur. Ponuka bude dostupná od spustenia služby podľa podmienok uvedených priamo v aplikácii.
„Wolt sa stal obchodným domom vo vrecku. Zákazníci si cez aplikáciu vybavia obed, večeru aj kompletný nákup potravín. Spolupráca s Krajom je pre nás dôležitým krokom v rozširovaní ponuky kvalitných potravín a lokálnych produktov. Veríme, že Bratislavčania ocenia možnosť nakúpiť čerstvé potraviny jednoducho a s doručením, kamkoľvek potrebujú,“ povedal Tomáš Kubík, hovorca spoločnosti Wolt pre Slovensko a Česko.
Viac informácií o dostupnosti konkrétnych predajní a aktuálnej ponuke nájdu zákazníci priamo v aplikácii Wolt.
V ponuke dostupnej cez Wolt nájdu zákazníci celý výber sortimentu reťazca – čerstvé potraviny, ovocie a zeleninu, pečivo, mliečne výrobky, mäso, hotové jedlá, produkty pre ľudí s potravinovými intoleranciami aj trvanlivé potraviny. Dôležitou súčasťou ponuky sú lokálne a regionálne výrobky od slovenských dodávateľov, na ktorých si Kraj dlhodobo zakladá. V aplikácii budú dostupné aj vybrané akciové ponuky.
„Zákazníci dnes chcú nakupovať kvalitne, čerstvo a zároveň pohodlne. V Kraji sa snažíme spájať dostupnosť predajní, širokú ponuku regionálnych výrobkov a výhodné ceny s modernými službami, ktoré šetria čas. Spolupráca s Woltom je pre nás prirodzeným krokom. Na tejto platforme budú naše produkty vrátane akciových ponúk dostupné rýchlo a pohodlne. V júni aj s uvítacou zľavou 8 eur pri nákupe nad 30 eur,“ uviedol dnes Peter Vanek, marketingový manažér reťazca Kraj.
Pri príležitosti spustenia novej služby pripravili Wolt a Kraj pre zákazníkov uvítaciu ponuku. Pri nákupe v hodnote aspoň 30 eur získa zákazník zľavu 8 eur. Ponuka bude dostupná od spustenia služby podľa podmienok uvedených priamo v aplikácii.
„Wolt sa stal obchodným domom vo vrecku. Zákazníci si cez aplikáciu vybavia obed, večeru aj kompletný nákup potravín. Spolupráca s Krajom je pre nás dôležitým krokom v rozširovaní ponuky kvalitných potravín a lokálnych produktov. Veríme, že Bratislavčania ocenia možnosť nakúpiť čerstvé potraviny jednoducho a s doručením, kamkoľvek potrebujú,“ povedal Tomáš Kubík, hovorca spoločnosti Wolt pre Slovensko a Česko.
Viac informácií o dostupnosti konkrétnych predajní a aktuálnej ponuke nájdu zákazníci priamo v aplikácii Wolt.