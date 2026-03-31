Kraj kúpi pozemky pod objekty Strednej zdravotníckej školy v Nitre
NSK kupuje pozemky od Ministerstva hospodárstva (MH) SR za zvýhodnenú cenu.
Autor TASR
Nitra 31. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje výstavbu nových objektov v Strednej zdravotníckej škole v Nitre. Krajskí poslanci na svojom marcovom rokovaní odsúhlasili odkúpenie pozemkov, na ktorých bude časť objektov stáť. NSK kupuje pozemky od Ministerstva hospodárstva (MH) SR za zvýhodnenú cenu.
„MH oznámilo, že v prípade školy a školských zariadení predáva pozemky za jedno euro za meter štvorcový s podmienkou, že budú na daný účel využívané po dobu desať rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva,“ uviedol Úrad NSK.
Kraj pripravuje výstavbu objektov v Strednej zdravotníckej škole v Nitre už dlhšiu dobu. Ich súčasťou má byť telocvičňa a internát. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť nové kapacitné a funkčné priestory na vzdelávanie. Termín začiatku výstavby zatiaľ nebol presne stanovený.
