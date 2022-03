Kraj má vytvorené rezervy na pokrytie zvyšovanie cien energií

Bratislava 10. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vo svojom rozpočte na tento rok má vytvorené určité rezervy, ktoré by mali pokryť zvyšovanie cien energií. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Lucia Forman.



"Tieto rezervy sú nielen pre školy, ale aj pre zariadenia sociálnych služieb a kultúrne zariadenia," poznamenala s tým, že sú definované len v hrubých rámcoch.



BSK tvrdí, že ešte nemá presné údaje o zvyšovaní cien energií. Postupne ich preto spolu so svojimi organizáciami spresňuje.