Kraj rokuje s dopravcom Arriva o obnovení trate Zbehy - Radošina

Nitra 5. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraja (NSK) podpíše s dopravcami Arriva Nové Zámky a Arriva Nitra memorandum o spolupráci. Ako informoval NSK, jeho cieľom je ďalší rozvoj verejnej osobnej dopravy v regióne.



Arriva zabezpečuje pre NSK prímestskú autobusovú dopravu. Predmetom memoranda je jej ďalšie zefektívnenie a zlepšenie. Zároveň sa v ňom hovorí o možnosti, že by Arriva čiastočne v Nitrianskom kraji zabezpečovala dopravnú obslužnosť aj prostredníctvom regionálnej železničnej dopravy.



Podľa riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca by sa prvá fáza spolupráce mohla týkať obnovenia premávky na železničnej trati Zbehy - Radošina. „Nie je to jednoduchý proces, pretože tá železničná trať bola vyradená. Najprv budeme s dopravcom Arriva rokovať o tom, aby sme nejakým spôsobom obnovili funkčnosť tejto trate. Zatiaľ máme predbežný prísľub, že vedia dodať vlakovú súpravu z Českej republiky, ktorá by mohla premávať na 25-kilometrovom úseku Zbehy - Radošina,“ vysvetlil Privalinec.